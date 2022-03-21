LoL’de Vi CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın önce yumruklayan sonra sorgulayan karakteri Vi, Piltover’ın gücünü Sihirdar Vadisi’ne yansıtmaya geliyor. Yumruk atmayı karakteristik bir özelliği haline getiren Vi, oyunun eğlenceli karakterlerinden bir tanesi. Bugün Vİ'nin CT'lerini, yeteneklerini ve güçlü - zayıf özelliklerini inceleyeceğiz.

Ormancı rolünün en sert karakterlerinden biri olan Vi, meta olmasa da popülerliğini kendince koruyan karakterlerden bir tanesi. Tank olmaktan, hasar çıkarmaya kadar birçok farklı oynanışa ev sahipliği yapıyor.

Q yeteneğinin mesafe kapatması ve özellikle R yeteneğinin yani ultisinin herhangi bir rakip oyuncuyu direkt yüksek bir kitle kontrole sokması, takım savaşlarında kritik bir karakterin öldürülmesine oldukça yardımcı oluyor. Gelin birlikte Demir Yumruk Vİ CT'lerine, yeteneklerine ve güçlü - zayıf özelliklerine birlikte bakalım.

Vi CT’leri: Vi’a karşı güçlü olan karakterler:

Nocturne

Volibear

Shyvana

Zac

Shaco

Vi, güçlü bir karakter olsa da hareketlilik açısından zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Özellikle Q yeteneğinin kullanmakta sorun yaşarsa rakipleri oldukça avantajlı durumda olabiliyor. Özellikle Nocturne gibi yeteneklerden korunan kalkana sahip bir karakter olursa veya Shaco gibi yerini değiştirip görünmez olabilen karakterler Vi’yi zorlayabiliyor.

Demir yumruk Vi’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Patlama Kalkanı: Vi zamanla bir kalkan biriktirir. Kalkan, bir yeteneği rakibe isabet ettirerek etkin hale getirebilir.

Vi zamanla bir kalkan biriktirir. Kalkan, bir yeteneği rakibe isabet ettirerek etkin hale getirebilir. Q / Duvar Delen: Vi’ın eldivenlerini yükleyerek attığı duvar delen yumruk, ileri doğru hareket etmesini sağlar. Vurduğu rakipler geri savrulur ve bir ezici darbe yükü alır.

Vi’ın eldivenlerini yükleyerek attığı duvar delen yumruk, ileri doğru hareket etmesini sağlar. Vurduğu rakipler geri savrulur ve bir ezici darbe yükü alır. W / Ezici Darbeler: Vi’ın yumrukları rakibinin Zırhını parçalayarak ilave hasar verir ve Saldırı Hızı kazanmasını sağlar.

Vi’ın yumrukları rakibinin Zırhını parçalayarak ilave hasar verir ve Saldırı Hızı kazanmasını sağlar. E / Yılmaz Güç: Vi’ın sonraki saldırısı hedefi delip geçerek, arkasındaki rakiplere hasar verir.

Vi’ın sonraki saldırısı hedefi delip geçerek, arkasındaki rakiplere hasar verir. R / Son Uyarı: Vi yoluna çıkanı kenara savurarak bir rakibe doğru ilerler. Hedefe ulaştığında onu havaya savurur, arkasından zıplar ve hedefi yere geri mıhlar.

Piltover Fedaisi Vi’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

Vi’ın güçlü özellikleri:

Q yeteneği ve özellikle ulti yeteneği ile yüksek kitle kontrolü sağlayabilmesi

Orman kampındaki canavarları hızlı kesebilmesi

Yetenekleri iyi kullanıldığında hem yüksek hasar vurup hemde iyi bir şekilde koridorlara baskın yapabilmesi

Vi sahip olduğu Q ve ulti yeteneği ile tek bir kişiyi oldukça makul bir süre güçlü kitle kontrole sokabiliyor. Oyunun ilerleyen dakikalarında başarılı bir kombosu ile düşmana tepki fırsatı bile vermeden öldürme şansınız oluyor. Bunun yanı sıra yeteneklerinin baskına uygun olması ve orman kampındaki canavarları hızlı kesebilmesi orman rolü içinde karakteri ideal kılıyor.

Vi’ın zayıf özellikleri:

Q ve ulti yeteneği güçlü olsa da yeteneklerin kullanımı yavaş olduğu için kullanım esnasında ekstra hasarlara açık olması

Kitle kontrole karşı zayıf olması

Vi savaşırken “all in” dediğimiz sahip olduğu her şeyini kullanma taktiği ile savaştığı için girdikten sonra savaştan çıkması pek mümkün olmuyor

Vi, Q ve ulti yeteneği ile yüksek kitle kontrolü çıkartabiliyor. Fakat aynı zamanda bu yetenekler yavaş olduğu için, kullanım esnasında odaklandığı kişi dışında çevreden çok hasar yeme potansiyeli oluyor. Aynı şekilde karakter yeteneklerini baz alarak oynadığı için kitle kontrol Vi’ı çok güçsüz bırakabiliyor.

LoL’de Vi nasıl oynanır?

Vi oynarken Q yeteneğini tutturmak, savaşta avantajlı olmanın en temel faktörü. Yeteneğin bekleme süresi kısa olsa da, yeteneği ıskalamak dezavantajlı durumda kalmanıza sebep olabilir

Ulti yeteneğini kullanırken hedef rakibe ulaşana kadar başka bir şey yapmanız mümkün olmuyor. Bu esnada oldukça açık bir hedef haline geliyorsunuz. Bu yüzden rastgele atmak yerine daha planlı bir şekilde kullanmanızda fayda var

Vi’ın savaşları genellikle herşeyinizi kullanmaktan geçiyor. Savaşa girebilsenizde geri çıkmak pek kolay olmuyor

Vi oldukça güçlü bir karakter. Fakat bu gücü yeteneklerini nasıl kullandığına bağlanıyor. Özellikle savaşa girerken Q yeteneğini tutturmanız sizi oldukça avantajlı bir pozisyona sokacaktır. Ulti yeteneğini kullanırken hedefe ulaşana kadar herhangi birşey yapmanız mümkün olmuyor. Bu durum dış etkenlere karşı sizi oldukça savunmasız bırakıyor. Bu yüzden ulti yeteneğini kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Vi “all in” dediğimiz savaş esnasında her şeyini kullanan karakterlerden biri. Bu yüzden savaştan çıkmak, girmek kadar kolay olmuyor. Bu yüzden yetenekleri iyi kullanmak ve tutturmak oldukça önem taşıyor.

Vi’ye karşı nasıl oynanır, Vi nasıl yenilir?

Vi’ın savaş başlangıcı oldukça güçlü. Özellikle Q yeteneğini isabet ettirdiğinde avantajlı durumu eline geçirebiliyor. Bu yüzden elinizden geldiğince Q yeteneğinden kaçınmanızda fayda var

Vi yetenek bazlı bir karakter olduğu için kitle kontrole karşı oldukça kırılgan. Takımınızda Vi’ı durduracak bir kitle kontrole sahipsiniz olabildiğince kullanmaya çalışın

Vi birçok savaşında her şeyini kullanacağı için, girdiği savaştan çıkması kolay olmuyor. Bu yüzden özellikle Q ve ulti yeteneklerini kullandığı esnada açıklıktan faydalanmanız gerekiyor

Vi’ın savaşa giriş şekli oldukça güçlü. Q yeteneği özellikle karakteri avantajlı bir pozisyona sokacağı için bu yetenekten elinizden geldiğince kaçının. Kitle kontrol Vi’a karşı kazanmanın en temel faktörlerinden biri. Vi genel olarak hasar vurmak için yeteneklerine ihtiyaç duyuyor. Bu da kendisini kitle kontrole açık bir hale getirebiliyor. Bu yüzden Vi'ın olduğu oyunlarda takımınızda kitle kontrolü yüksek bir karakter bulundurmakta fayda var.