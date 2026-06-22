GTA 6 Fiyatları, Ön Siparişe Birkaç Gün Kala Sızdırıldı! İşte Cebinizi Yakacak Muhtemel Fiyatı

Avrupalı bir satıcıdan gelen bir listelemede GTA 6'nın fiyatlarının sızdığı iddia edildi. Eğer doğruysa fiyatlar gerçekten yüksek olacak.

Rockstar Games, geçtiğimiz hafta beklenen açıklamayı nihayet yapmış ve tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın ön siparişlerinin 25 Haziran 2026 günü itibarıyla resmen ön siparişe açılacağını duyurmuştu.Yani bu perşembe itibarıyla GTA 6’nın çok merak edilen fiyatını öğreneceğiz ve yıllar süren bekleyişin ardından resmen onu satın alabileceğiz.

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Ön sipariş günü için meraklı bekleyiş sürerken dün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Avrupa’da bir perakendeciye ait olduğu belirtilen bir sızıntıda GTA 6’nın Avrupa fiyatlarının sızdırıldığı bildirildi.

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İddiaya göre GTA 6 fiyatları böyle olacak

GTA 6 Standart Edition - 89,99 euro

GTA 6 Deluxe Edition - 109,99 euro

GTA 6 Premium Edition - 119,99 euro

GTA 6 Collector's Edition - 199,99 euro

Sızdırılan bu fiyatların 19 Kasım tarihinde çıkacak bir oyuna ait olduğu ve bu yüzden de GTA 6 olduğu düşünülüyor. Ancak hiçbir resmî doğrulama yok. Yanlış çıkma ihtimali de var. O yüzden şüpheyle yaklaşmak gerek.

Eğer bu fiyatlar gerçekten doğruysa GTA 6, beklendiği gibi normalden daha da yüksek fiyatlarla gelecek. Temel versiyonun standart fiyatının 89,99 euro olacağı, en üst seviye koleksiyoncu versiyonun ise 199,99 euro gibi çok yüksek bir miktara kadar çıkacağı görülüyor. GTA 6 fiyatının sektörü de etkileyeceğini ve gelecekte çıkacak oyunların fiyatlarını belirlemede rol oynayacağını biliyoruz. Bu doğruysa oyun fiyatları iyice artacak demek. Doğru çıkıp çıkmayacağını perşembe günü göreceğiz.