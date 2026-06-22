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GTA 6 Fiyatları, Ön Siparişe Birkaç Gün Kala Sızdırıldı! İşte Cebinizi Yakacak Muhtemel Fiyatı

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Avrupalı bir satıcıdan gelen bir listelemede GTA 6'nın fiyatlarının sızdığı iddia edildi. Eğer doğruysa fiyatlar gerçekten yüksek olacak.

GTA 6 Fiyatları, Ön Siparişe Birkaç Gün Kala Sızdırıldı! İşte Cebinizi Yakacak Muhtemel Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Rockstar Games, geçtiğimiz hafta beklenen açıklamayı nihayet yapmış ve tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın ön siparişlerinin 25 Haziran 2026 günü itibarıyla resmen ön siparişe açılacağını duyurmuştu.Yani bu perşembe itibarıyla GTA 6’nın çok merak edilen fiyatını öğreneceğiz ve yıllar süren bekleyişin ardından resmen onu satın alabileceğiz.

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Ön sipariş günü için meraklı bekleyiş sürerken dün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Avrupa’da bir perakendeciye ait olduğu belirtilen bir sızıntıda GTA 6’nın Avrupa fiyatlarının sızdırıldığı bildirildi.

İçerikten Görseller

GTA 6 Fiyatları, Ön Siparişe Birkaç Gün Kala Sızdırıldı! İşte Cebinizi Yakacak Muhtemel Fiyatı
Ekran Resmi 2026-06-22 07.04.20

İddiaya göre GTA 6 fiyatları böyle olacak

Ekran Resmi 2026-06-22 07.04.20

  • GTA 6 Standart Edition - 89,99 euro
  • GTA 6 Deluxe Edition - 109,99 euro
  • GTA 6 Premium Edition - 119,99 euro
  • GTA 6 Collector's Edition - 199,99 euro

Sızdırılan bu fiyatların 19 Kasım tarihinde çıkacak bir oyuna ait olduğu ve bu yüzden de GTA 6 olduğu düşünülüyor. Ancak hiçbir resmî doğrulama yok. Yanlış çıkma ihtimali de var. O yüzden şüpheyle yaklaşmak gerek.

Eğer bu fiyatlar gerçekten doğruysa GTA 6, beklendiği gibi normalden daha da yüksek fiyatlarla gelecek. Temel versiyonun standart fiyatının 89,99 euro olacağı, en üst seviye koleksiyoncu versiyonun ise 199,99 euro gibi çok yüksek bir miktara kadar çıkacağı görülüyor. GTA 6 fiyatının sektörü de etkileyeceğini ve gelecekte çıkacak oyunların fiyatlarını belirlemede rol oynayacağını biliyoruz. Bu doğruysa oyun fiyatları iyice artacak demek. Doğru çıkıp çıkmayacağını perşembe günü göreceğiz.

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