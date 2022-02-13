Lost Ark, İlk 24 Saatte Steam'de Rekor Kırdı

Geçtiğimiz günlerde tüm dünyada oynanabilir hâle gelen MMORPG Lost Ark, çıkışından 24 saat sonra 1 milyondan fazla eşzamanlı oynayıcı sayısına ulaştı. Ayrıca oyun, PUBG'den sonra Steam tarihinin en çok oynanan ikinci oyunu olma başarısına da imza attı.

Güney Kore merkezli Smilegate tarafından geliştirilerek Amazon Game Studios tarafından yayımlanan Diablo benzeri bir oyun olan Lost Ark, daha önce yalnızca belli bölgelerde oynanabiliyordu. Ancak geçtiğimiz cuma günü bu durum değişti ve Lost Ark, Avrupa ve ABD gibi yerlerde de yayımlanarak tüm dünyada oynanabilir hâle geldi.

Çıkışının oldukça heyecanlı bir şekilde beklendiği oyun, Steam’de yayımlanır yayımlanmaz inanılmaz bir başarıya imza atarak rekor kırdı. Gelen haberlere göre Lost Ark, çıkışını yaptıktan 24 saat sonra çok rahat bir şekilde Steam’de 1 milyon eşzamanlı oyuncu sayısını geçmeyi başardı ve büyük beğeni topladı.

Tüm zamanların en çok oynanan ikinci oyunu

Lost Ark ayrıca 24 saat içerisinde, Steam tarihinin eşzamanlı oyuncu sayısı bakımından en çok oynanan ikinci oyun olma başarısına da imza attı. Ek olarak oyun o kadar o kadar popüler hâle geldi ki sunucularda sorunlar yaşandı ve oyunu oynamak isteyenler beklemek zorunda kaldı. Son olarak Lost Ark’ın 1.308.963 oyuncu ile Counter Strike: Global Offensive’in ve Dota 2’nin eşzamanlı oyuncu rekorlarını geçtiğini de belirtelim.

Tabii bu sayının kaçının gerçekten oyunu aktif olarak oynadığı belli değil. Yine de bu durumun oldukça büyük bir başarı olduğunu belirtmek gerek. Eşzamanlı oyuncularda birinci sırada ise 3.257.248 oyuncu ile PUBG yer alıyor. Lost Ark’ın bu rekoru geçmek için uzun bir yolu olsa da bu tarz bir ihtimalin imkânsız olduğunu söyleyemeyiz.

Lost Ark'ı nasıl oynayabilirsiniz?

Steam'da şu an oynaması ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Lost Ark'a göz atmak için buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.