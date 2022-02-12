Elden Ring'in Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Duyurulduğu günden bu yana heyecanla beklenen Elden Ring, fantastik bir rol yapma oyunu olacak. George R.R. Martin işbirliği ile hazırlanan oyun 499 TL’lik fiyatıyla 25 Şubat tarihinde çıkacak.
Oyunla ilgili detaylardan ve oynanış fragmanından sizlere daha önce bahsetmiştik. Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin’in oldukça detaylı bir arka plan hazırladığını söylediği oyunun ortaya çıkan sistem gereksinimleri de' tost makinelerinin' kalbini kırdı.
Elden Ring sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11
- CPU: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 3 3300X
- RAM: 12GB
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (3GB) or AMD Radeon RX 580 (4GB)
- Depolama: 60GB
Steam'de çok kısa bir süreliğine yanlışlıkla listelenen bu minimum sistem gereksinimleri, özellikle de ülkemizde pek çok oyuncuyu üzecek cinsten. Hata dünya çapındaki bazı yayıncılar ve oyun basınından kişiler, ortaya çıkan bu sistem gereksinimlerinin aslında önerilen ayarlar olması gerektiğini ve oyun için istenilen özelliklerin gerçekten yüksek olduğunu belirtti.
25 Şubat tarihinde Steam'deki yerini alacak olan oyunun sistem gereksinimleri ise hâlâ resmi olarak açıklanmadı. Ancak ortaya çıkan bu sistem gereksinimlerine göre Elden Ring, bazılarımız için YouTube'dan izlenecek güzel bir oyun olacak.