Elden Ring'in Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Fantastik rol yapma oyunu olarak 499 TL'lik fiyatıyla 25 Şubat'ta çıkacak olan Elden Ring'in sistem gereksinimleri Steam'de yanlışlıkla ortaya çıktı.

Duyurulduğu günden bu yana heyecanla beklenen Elden Ring, fantastik bir rol yapma oyunu olacak. George R.R. Martin işbirliği ile hazırlanan oyun 499 TL’lik fiyatıyla 25 Şubat tarihinde çıkacak.

Oyunla ilgili detaylardan ve oynanış fragmanından sizlere daha önce bahsetmiştik. Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin’in oldukça detaylı bir arka plan hazırladığını söylediği oyunun ortaya çıkan sistem gereksinimleri de' tost makinelerinin' kalbini kırdı.

Elden Ring sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10, Windows 11

: Windows 10, Windows 11 CPU : Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 3 3300X RAM : 12GB

: 12GB GPU : Nvidia GeForce GTX 1060 (3GB) or AMD Radeon RX 580 (4GB)

: Nvidia GeForce GTX 1060 (3GB) or AMD Radeon RX 580 (4GB) Depolama: 60GB

Steam'de çok kısa bir süreliğine yanlışlıkla listelenen bu minimum sistem gereksinimleri, özellikle de ülkemizde pek çok oyuncuyu üzecek cinsten. Hata dünya çapındaki bazı yayıncılar ve oyun basınından kişiler, ortaya çıkan bu sistem gereksinimlerinin aslında önerilen ayarlar olması gerektiğini ve oyun için istenilen özelliklerin gerçekten yüksek olduğunu belirtti.

25 Şubat tarihinde Steam'deki yerini alacak olan oyunun sistem gereksinimleri ise hâlâ resmi olarak açıklanmadı. Ancak ortaya çıkan bu sistem gereksinimlerine göre Elden Ring, bazılarımız için YouTube'dan izlenecek güzel bir oyun olacak.