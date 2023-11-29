Lotus, ultra gelişmiş özelliklerle donattığı yeni nesil elektrikli otomobil şarj cihazlarını duyurdu. Sıvı soğutma ile desteklenen ve 450 kW güce ulaşabilen şarj istasyonları, önümüzdeki yıl itibarıyla dünya genelinde kullanıma sunulacak.

İngiliz otomobil üreticisi Lotus, bir süredir elektrikli otomobil dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Hatta şirket, birkaç adet elektrikli otomobil modelini de çoktan tanıttı. Ancak Lotus, sektörde sadece elektrikli otomobil üreticisi olarak anılmak istemiyor gibi görünüyor. Zira firma, düzenlediği bir etkinlikte etkileyici özelliklerle donattığı şarj istasyonlarını tanıttı.

Elektrikli otomobillerin en büyük sorununun şarj olduğunu herkes biliyor. Bununla ilgili bir araştırma yapan Lotus, 450 kW kapasiteli ultra hızlı şarj teknolojisi geliştirmeyi başardı. Hem istasyonlara hem de bireysel tüketicilerin evlerine uygun olarak dizayn edilen şarj sistemleri, aynı anda 4 otomobili şarj edebilme gibi bazı önemli özelliklerle donatıldı.

Lotus'un geliştirdiği şarj istasyonları, sıvı soğutma teknolojileri içeriyor

Lotus'un geliştirdiği şarj istasyonları, yeni nesil teknolojilerle donatıldı. Özellikle de sıvı soğutma sistemiyle entegre edilen şarj istasyonları, ultra yüksek şarj hızı vadederken, performans ve güvenlikten ödün vermiyor. Lotus'a göre yeni nesil şarj istasyonu ile şarj edilen bir Lotus Eletre R, sadece 5 dakikalık bir şarj ile 140 kilometre civarında menzil sunabilecek. Şirkete göre 350 kW kapasiteli modül ise sadece 20 dakikada, yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj imkânı sunacak.

Lotus'un şarj istasyonları, farklı ortam koşullarına uyumlu olacak şekilde dizayn edildi. Mesela bir kullanıcı, kendi evine duvar tipi şarj aleti alabilecek. Otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde ise kabin tipi modeller tercih edilecek. Şehir merkezlerindeki istasyonları ise aynı anda dört aracı şarj edebilen portlar kullanacaklar.

Lotus'un yaptığı açıklamalara göre yeni nesil şarj istasyonları, ilk aşamada Çin'de kullanılacak. Hatta şirket, Çin'deki birkaç lokasyonda bu şarj istasyonlarını devreye soktu. Ancak şirket, önümüzdeki yıl içinde büyümeyi amaçlıyor. Planlamalara göre Lotus'un yeni nesil şarj istasyonları, önümüzdeki yıl içinde Avrupa'nın büyük bir bölümüne ve hatta Orta Doğu ülkelerine ulaşacak.