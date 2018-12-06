Lüksemburg’da Toplu Taşıma Tamamen Ücretsiz Hale Geliyor

Dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden olan Lüksemburg, toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getireceğini açıkladı.

Avrupa’nın göbeğinde küçük ama mutlu, dünyaya Hilti markasını armağan eden bir ülke olan Lüksemburg, dünyada toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getiren ilk ülke olma yolunda ilerliyor.

Başbakan Xavier Bettel liderliğinde göreve gelen koalisyon hükümeti, önümüzdeki yaz itibariyle bütün tren, tramvay ve otobüs biletlerinin kaldırılacağını açıkladı.

Toplam nüfusu 600 bin kişi olan ve her gün çevre ülkelerde oturan 200 bin kişinin çalışmak için geldiği Lüksemburg’da, 2016 yılında trafikte geçen ortalama süre yıllık 33 saat olarak belirlenmişti.

Bu yaz 20 yaşın altındaki çocuk ve gençler ulaşımdan ücretsiz yararlanırken, evleri ve okulları arasında ücretsiz ulaşım imkanından faydalanmıştı. 2020 yılının başından itibaren ise bütün biletler kaldırılacak. Böylelikle biletlerin toplanması ve bilet alımlarının denetlenmesinden tasarruf edilecek.

Trenlerdeki birinci ve ikinci sınıf bölümler hakkında ise henüz bir karar verilmiş değil.