Chery ile Huawei'nin ürettiği coupe SUV otomobil Luxeed R7'nin yepyeni versiyonları tanıtıldı. E-REV kategorisinde olan yeni versiyonlar, 1.600 kilometreye ulan menzil değerleri ile dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

Huawei ile Chery'nin ortak yapımı olan ve ilk kez geçtiğimiz yıl tanışma imkânı yakaladığımız coupe SUV modeli Luxeed R7 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki dev firma, bu otomobilin yeni versiyonlarını tanıttı. Gelin hep birlikte Luxeed R7'nin Max RWD ve Ultra AWD isimli yeni versiyonlarına yakından bakalım.

Luxeed R7'nin yeni versiyonları, en çok da güncel menzil değerleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira Luxeed R7 Max RWD, artık CLTC standartlarına göre 1.673 kilometre menzil sunuyor. Ultra AWD'de ise 1.551 kilometrelik CLTC menzili görüyoruz.

Luxeed R7'nin yeni versiyonları, nasıl bu kadar yüksek menzil sunabiliyorlar?

Luxeed R7'nin yeni versiyonları, alıştığımız otomobillerden biraz daha farklı yapıya sahipler. Her iki versiyonda da hem elektrikli hem içten yanmalı motor bulunuyor. Hâl böyle olunca bunun hibrit olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak burada alıştığımız hibrit motor sisteminden söz edemeyiz. Huawei ile Chery'nin yeni otomobili, "E-REV" kategorisinde yer alıyorlar. Gelin bu tabiri detaylandıralım.

E-REV otomobiller, içten yanmalı motoru jeneratör gibi kullanıyorlar. Bu motorun ürettiği enerji tekerleklere değil, aracın bataryasına yönlendiriliyor. Elektrikli motor, içten yanmalı motorun şarj ettiği bataryayı kullanıyor. Böylelikle E-REV otomobiller, geleneksel elektrikli otomobillere göre çok daha yüksek menzil sunabiliyorlar.

Luxeed'in açıklamasına göre R7 Max RWD, 41 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Luxeed R7 Ultra AWD isteyen tüketicilerin ise 43 bin doları gözden çıkarması gerekecek. Bu otomobillerin şimdilik Çin pazarına özel olduklarını belirtelim.