Mac'iniz Eskisinden Daha Yavaşsa Buraya: Mac'inizin Performansını Artıracak Terminal Komutları

Güncel Mac sistemleri her ne kadar yeteri kadar hızlı olsa da özellikle eski diyebileceğimiz Intel işlemcili Mac'ler ne yazık ki günümüzde oldukça yavaşlar. Peki performanslarını artırmanın yolları neler?

Zaman içinde en güçlü Mac'ler bile arka planda çalışan süreçlerin, ağırlaşan sistem yükünün ve işletim sisteminin sahip olduğu görsel efektlerin etkisiyle yavaşlama belirtileri gösterebiliyor. macOS, görsel olarak son derece estetik bir arayüz sunsa da pencere geçişleri ve sistem animasyonları sistem kaynaklarını özellikle eski Mac'lerde fazlasıyla tüketiyor.

Neyse ki Mac'inizin gizli gücünü açığa çıkarmanın ve onu ilk günkü akıcılığına kavuşturmanın pratik bir yolu var... Terminal.

Terminal uygulaması, macOS'in derinliklerine inerek standart "Sistem Ayarları" üzerinden erişemeyeceğiniz ayarlara doğrudan komutlarla müdahale etmenizi sağlıyor. Aşağıdaki Terminal komutlarını kullanarak RAM'inizi temizleyebilir, gereksiz animasyonları kapatabilir ve sisteminizin performansını artırabilirsiniz.

RAM'i temizlemek

Mac'iniz uzun süre açık kaldığında RAM "inaktif" verilerle dolabilir ve bu da cihazın yavaşlamasına yol açar. Purge komutu, bu inaktif belleği zorla boşaltarak cihazınıza derin bir nefes aldırır.

sudo purge

NOT: Bu komutu yazıp Enter'a bastığınızda sistem sizden yönetici parolanızı isteyecektir. Güvenlik gereği şifrenizi yazarken ekranda karakterler görünmez. Şifrenizi girip doğrudan Enter'a basabilirsiniz.

Pencere açılış ve kapanış animasyonlarını kapatmak

Pencereleri açarken ve kapatırken ortaya çıkan animasyonlar görsel olarak şıktır ancak zaman kaybettirir. Bu animasyonları kapatarak pencerelerin tıkladığınız an açılmasını sağlayabilirsiniz.

defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticWindowAnimationsEnabled -bool false

Finder'da "bilgi ver" animasyonunu iptal etmek

Bir dosya hakkında detaylı bilgi almak için Command + I (⌘+i) kısayolunu kullandığınızda açılan pencerenin animasyonunu devre dışı bırakmak klasör yönetimini hızlandırır.

defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool true

NOT: Değişikliğin anında uygulanması için Finder'ı "killall Finder" komutuyla yeniden başlatın.

"Göz at" animasyonlarını kapatmak

Dosyaları açmadan içeriklerini hızlıca görmek için "Boşluk" tuşuna bastığınızda çalışan Göz At penceresinin açılış süresini sıfıra indirebilirsiniz.

defaults write -g QLPanelAnimationDuration -float 0

Dock'un gizlenme ve açılma gecikmesini kaldırmak

Eğer Dock'u "otomatik gizle-göster" modunda kullanıyorsanız, imleci ekranın altına götürdüğünüzde ortaya çıkan saliselik gecikmeyi ortadan kaldırarak anında açılmasını sağlayabilirsiniz.

defaults write com.apple.Dock autohide-delay -float 0

NOT: Değişikliğin anında uygulanması için Dock'u "killall Dock" komutuyla yeniden başlatın.

Mission control animasyonlarını hızlandırmak

Masaüstleri ve açık pencereler arasında hızlıca gezinmenizi sağlayan Mission Control'ün animasyon süresini kısaltarak daha akıcı bir çoklu görev deneyimi elde edebilirsiniz.

defaults write com.apple.dock expose-animation-duration -float 0.1

Mail uygulaması animasyonların kapatmak

Apple'ın varsayılan e-posta uygulamasını kullanıyorsanız, bir mail gönderirken veya yanıtlarken devreye giren geçiş efektlerini kaldırarak süreci hızlandırabilirsiniz.

defaults write com.apple.mail DisableReplyAnimations -bool true defaults write com.apple.mail DisableSendAnimations -bool true

Değişiklikler nasıl geri alınır?

Eğer eski animasyonları ve görsel efektleri geri getirmek isterseniz, bu işlemleri tersine çevirmek oldukça kolay. İlgili komutun içerisindeki write kelimesini delete ile değiştirmek (ve sonundaki değerleri silmek) sistem ayarlarını varsayılana döndürür.

Örneğin kapattığınız pencere animasyonlarını geri getirmek için şu komutu girmelisiniz:

defaults delete NSGlobalDomain NSAutomaticWindowAnimationsEnabled

Yaptığınız değişikliklerin tüm sistem genelinde sorunsuz bir şekilde aktif olması veya geri alınması için işlemlerden sonra Mac'inizi yeniden başlatmayı unutmayın.