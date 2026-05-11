WhatsApp, ücretli abonelik sistemi WhatsApp Plus'ı sınırlı sayıda iPhone kullanıcısına sunmaya başladı. İşte WhatsApp Plus'ın sunacağı özellikler.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, bir süredir ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıyordu. Bu abonelik “WhatsApp Plus” ismiyle gelecek ve normal kullanıcıların ulaşamayacağı daha gelişmiş özelliklere erişmeye imkân tanıyacaktı. Şimdi ise WhatsApp Plus ile ilgili bir gelişme yaşandı.

WABetaInfo tarafından bildirilenlere göre Meta, WhatsApp Plus aboneliğini iPhone’lara getirmeye başladı. Paylaşılan bilgilere göre sınırlı sayıda kullanıcı için Plus aboneliği erişime açıldı. Henüz bizde yok ancak önümüzdeki haftalarda daha geniş çapta yayımlanmaya başlayacağı belirtilmiş. Fiyatının ise aylık 2,49 euro olacağı görülüyor. Tabii ki Türkiye'ye geldiğinde ne kadar olacağını bilemeyiz.

WhatsApp Plus neler sunacak?

Premium Sticker’lar

WhatsApp Plus aboneleri, daha önce görmediğiniz türden çıkartmalara ulaşma imkânı tanıyacak. Bu çıkartmalara “Premium Çıkartmalar” ismi verilecek.

Uygulama teması

Eğer bir WhatsApp Plus abonesiyseniz 18 farklı renk arasından istediğiniz temayı WhatsApp genelinde kullanmaya başlayabileceksiniz.

14 farklı uygulama logosu arasından istediğinizi seçebileceksiniz

WhatsApp Plus ile uygulamanın logosunu da değiştirmek mümkün hâle gelecek. Toplamda 14 farklı logo arasından istediğinizi kullanabileceksiniz.

20 sohbet sabitleme

Şu anda WhatsApp kullanıcıları maksimum 3 sohbeti uygulamada sabitleyebiliyor. Ancak WhatsApp Plus ile birlikte bu sayı 20’ye çıkacak.

Listelerinizi iyileştirebileceksiniz

Sohbet listelerinizi çok daha özelleştirilmiş hâle getirmeniz mümkün olacak. Tema ekleme, zil sesi ekleme, uyarı sesi ekleme gibi seçenekler olacak.

Premium zil sesleri

WhatsApp Plus, kullanıcılara uygulamada kullanabilecekleri Premium zil sesleri de sunacak.