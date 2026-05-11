Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

WhatsApp, ücretli abonelik sistemi WhatsApp Plus'ı sınırlı sayıda iPhone kullanıcısına sunmaya başladı. İşte WhatsApp Plus'ın sunacağı özellikler.

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, bir süredir ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıyordu. Bu abonelik “WhatsApp Plus” ismiyle gelecek ve normal kullanıcıların ulaşamayacağı daha gelişmiş özelliklere erişmeye imkân tanıyacaktı. Şimdi ise WhatsApp Plus ile ilgili bir gelişme yaşandı.

WABetaInfo tarafından bildirilenlere göre Meta, WhatsApp Plus aboneliğini iPhone’lara getirmeye başladı. Paylaşılan bilgilere göre sınırlı sayıda kullanıcı için Plus aboneliği erişime açıldı. Henüz bizde yok ancak önümüzdeki haftalarda daha geniş çapta yayımlanmaya başlayacağı belirtilmiş. Fiyatının ise aylık 2,49 euro olacağı görülüyor. Tabii ki Türkiye'ye geldiğinde ne kadar olacağını bilemeyiz.

İçerikten Görseller

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?
aw
1w
2w
3w +3

WhatsApp Plus neler sunacak?

aw

Premium Sticker’lar

1w

WhatsApp Plus aboneleri, daha önce görmediğiniz türden çıkartmalara ulaşma imkânı tanıyacak. Bu çıkartmalara “Premium Çıkartmalar” ismi verilecek.

Uygulama teması

2w

Eğer bir WhatsApp Plus abonesiyseniz 18 farklı renk arasından istediğiniz temayı WhatsApp genelinde kullanmaya başlayabileceksiniz.

14 farklı uygulama logosu arasından istediğinizi seçebileceksiniz

3w

WhatsApp Plus ile uygulamanın logosunu da değiştirmek mümkün hâle gelecek. Toplamda 14 farklı logo arasından istediğinizi kullanabileceksiniz.

20 sohbet sabitleme

4w

Şu anda WhatsApp kullanıcıları maksimum 3 sohbeti uygulamada sabitleyebiliyor. Ancak WhatsApp Plus ile birlikte bu sayı 20’ye çıkacak.

Listelerinizi iyileştirebileceksiniz

5w

Sohbet listelerinizi çok daha özelleştirilmiş hâle getirmeniz mümkün olacak. Tema ekleme, zil sesi ekleme, uyarı sesi ekleme gibi seçenekler olacak.

Premium zil sesleri

6w

WhatsApp Plus, kullanıcılara uygulamada kullanabilecekleri Premium zil sesleri de sunacak.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Microsoft Edge’in Şifreleri Metin Olarak Tuttuğu Ortaya Çıktı

Microsoft Edge’in Şifreleri Metin Olarak Tuttuğu Ortaya Çıktı

Google Chrome'un Gizlice Bilgisayarlara 4 GB'lık Yapay Zekâ Modeli İndirdiği İddia Edildi

Google Chrome'un Gizlice Bilgisayarlara 4 GB'lık Yapay Zekâ Modeli İndirdiği İddia Edildi

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

WhatsApp'ın iPhone'lara Gelecek Yeni Liquid Glass Tasarımından Görüntüler Geldi!

WhatsApp'ın iPhone'lara Gelecek Yeni Liquid Glass Tasarımından Görüntüler Geldi!

Instagram'da Mesajlar Bugünden İtibaren Uçtan Uca Şifrelenmeyecek! Mesajlarımız Artık Güvende Değil mi?

Instagram'da Mesajlar Bugünden İtibaren Uçtan Uca Şifrelenmeyecek! Mesajlarımız Artık Güvende Değil mi?

WhatsApp'a Kullanıcıların İşini Çok Kolaylaştıracak Yepyeni Tasarım Geliyor: İşte Ekran Görüntüleri

WhatsApp'a Kullanıcıların İşini Çok Kolaylaştıracak Yepyeni Tasarım Geliyor: İşte Ekran Görüntüleri

WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımından Yeni Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımından Yeni Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı: Explorer Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Mayıs 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı: Explorer Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com