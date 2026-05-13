Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Amazon, yakında Prime Video'ya reklamsız bir abonelik ekleneceğini, mevcut aboneliklerin ise reklamlı şekilde içerikleri izlemeye devam edeceğini duyurdu.

Barış Bulut

Son dönemde pek çok platform reklamlı sistemlere geçmeye başladı. Kullanıcı cephesinde tepki gören bu yaklaşım, aynı zamanda aboneliklere de daha uygun fiyatlara erişim sağladığından kimi kesim tarafından olumlu karşılanabiliyor.

Bugün de bu platformlar arasına bir yenisi eklendi ve Prime Video, içeriklerine reklam ekleneceğini ve kullanıcıların dilerse reklamsız aboneliğe geçiş yapabileceğini duyurdu.

Prime Video artık reklamlı olacak

Amazon, Prime Video deneyimini kökten değiştirecek yeni bir dönemi başlattığını duyurdu.

17 Haziran 2026 tarihinden itibaren Prime Video filmleri ve TV dizileri artık "sınırlı reklamlar" içerecek. Şirket, bu kararın arkasında ilgi çekici içeriklere yapılan yatırımları uzun vadede artırma hedefinin yattığını belirtiyor. Mevcut Prime üyeleri için sevindirici haber ise standart üyelik fiyatında herhangi bir artışa gidilmemesi ancak reklam görmek istemeyenler için yeni bir maliyet kalemi doğuyor.

Reklamsız abonelik aylık 59,90 TL olacak

Reklamlı içerik modeline geçişle birlikte Amazon, kullanıcılara "reklamsız abonelik" seçeneğini de sunmaya hazırlanıyor.

17 Haziran'dan itibaren devreye alınacak bu yeni tercih için Prime üyeliğine ek olarak aylık 59,90 TL ödeme yapılması gerekecek. Bu ek paketle birlikte kullanıcılar, herhangi bir reklam kesintisi olmadan platformdaki tüm yapımları izlemeye devam edebilecekler. Herhangi bir işlem yapmayan kullanıcılar ise mevcut fiyatlandırma üzerinden reklamlı paketle yollarına devam edecek.

Peki siz Prime Video'ya reklamların gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Akış platformlarına gelen reklamlar içerik deneyiminizi baltalıyor mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

