Google’ın, yeni hesaplar için ücretsiz depolama alanını 15 GB’tan 5 GB’a düşürdüğü görüldü. Ancak bu 15 GB’ın gittiği anlamına gelmiyor.

Google’ın kullanıcılarına sunduğu en güzel özelliklerinden biri ücretsiz bulut depolama alanıydı. Öyle ki firma, uzun süredir ücretsiz bir şekilde 15 GB’lık depolama alanını kullanıcılara sunuyordu. Ancak gelen bilgiler, yakında değişiklikler yaşanabileceğini gösterdi.

Yıllar boyunca bir Google hesabı açmak, Gmail, Drive ve Fotoğraflar gibi hizmetlerde kullanılabilen 15 GB’lık ücretsiz depolama alanı anlamına geliyordu. Ancak gelen haberler bu miktarın düştüğünü gösteriyor.

Ücretsiz depolama alanı telefon numaranız yoksa 5 GB’a düşüyor

Kullanıcılar tarafından gelen bilgilere göre Google, sessiz sedasız ücretsiz depolama alanını 15 GB’tan tıpkı iCloud’daki gibi 5 GB’a düşürmeye başladı. Yeni kullanıcılar, hesaplarını açtıklarında kendilerine verilen bulut depolama alanının 5 GB’a düştüğünü görmeye başladılar.

Ancak ücretsiz 15 GB tamamen ortadan kalkmıyor. Öyle ki yukarıdaki ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi şirket, bilgilerini paylaşmayan kişiler için 5 GB’a düşürmüş. Eğer telefon numaranızı Google hesabınıza kaydederseniz, tamamen ücretsiz bir şekilde 15 GB depolama alanına ulaşmaya devam ediyorsunuz. Yani 15 GB için telefon numarası gerekiyor. Bu bilgiyi girmeyenlere 5 GB veriliyor.

Gelen bilgilere göre bu politika değişikliği 18 Mart 2026 civarında yürürlüğe girmeye başladı. Şirketin o tarihte destek sayfasındaki açıklamaları değiştirdiği ve “15 GB ücretsiz depolama alanı” ifadesi yerine “15 GB’a kadar depolama alanı” ifadesi eklediği görüldü. Herhangi bir blog gönderisi veya sosyal medya paylaşımıyla bir resmî açıklama yapılmadı. Yani anlayacağınız çok da üzülecek bir şey yok. Artık yeni hesaplara 2 seçenek sunulacak. Telefon numarası eklemeyenler 5 GB, ekleyenler 15 GB ücretsiz alana sahip olacak.