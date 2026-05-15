Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)

Google’ın, yeni hesaplar için ücretsiz depolama alanını 15 GB’tan 5 GB’a düşürdüğü görüldü. Ancak bu 15 GB’ın gittiği anlamına gelmiyor.

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google’ın kullanıcılarına sunduğu en güzel özelliklerinden biri ücretsiz bulut depolama alanıydı. Öyle ki firma, uzun süredir ücretsiz bir şekilde 15 GB’lık depolama alanını kullanıcılara sunuyordu. Ancak gelen bilgiler, yakında değişiklikler yaşanabileceğini gösterdi.

Yıllar boyunca bir Google hesabı açmak, Gmail, Drive ve Fotoğraflar gibi hizmetlerde kullanılabilen 15 GB’lık ücretsiz depolama alanı anlamına geliyordu. Ancak gelen haberler bu miktarın düştüğünü gösteriyor.

İçerikten Görseller

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)
googlic1

Ücretsiz depolama alanı telefon numaranız yoksa 5 GB’a düşüyor

googlic1

Kullanıcılar tarafından gelen bilgilere göre Google, sessiz sedasız ücretsiz depolama alanını 15 GB’tan tıpkı iCloud’daki gibi 5 GB’a düşürmeye başladı. Yeni kullanıcılar, hesaplarını açtıklarında kendilerine verilen bulut depolama alanının 5 GB’a düştüğünü görmeye başladılar.

Ancak ücretsiz 15 GB tamamen ortadan kalkmıyor. Öyle ki yukarıdaki ekran görüntüsünden de görülebileceği gibi şirket, bilgilerini paylaşmayan kişiler için 5 GB’a düşürmüş. Eğer telefon numaranızı Google hesabınıza kaydederseniz, tamamen ücretsiz bir şekilde 15 GB depolama alanına ulaşmaya devam ediyorsunuz. Yani 15 GB için telefon numarası gerekiyor. Bu bilgiyi girmeyenlere 5 GB veriliyor.

Gelen bilgilere göre bu politika değişikliği 18 Mart 2026 civarında yürürlüğe girmeye başladı. Şirketin o tarihte destek sayfasındaki açıklamaları değiştirdiği ve “15 GB ücretsiz depolama alanı” ifadesi yerine “15 GB’a kadar depolama alanı” ifadesi eklediği görüldü. Herhangi bir blog gönderisi veya sosyal medya paylaşımıyla bir resmî açıklama yapılmadı. Yani anlayacağınız çok da üzülecek bir şey yok. Artık yeni hesaplara 2 seçenek sunulacak. Telefon numarası eklemeyenler 5 GB, ekleyenler 15 GB ücretsiz alana sahip olacak.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

Ücretli WhatsApp Aboneliği WhatsApp Plus, iPhone'lara Gelmeye Başladı: Neler Sunacak? Fiyatı Ne Kadar?

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Instagram'da Mesajlar Bugünden İtibaren Uçtan Uca Şifrelenmeyecek! Mesajlarımız Artık Güvende Değil mi?

Instagram'da Mesajlar Bugünden İtibaren Uçtan Uca Şifrelenmeyecek! Mesajlarımız Artık Güvende Değil mi?

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımından Yeni Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

WhatsApp'ın "Liquid Glass" Tasarımından Yeni Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com