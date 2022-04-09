AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, öğrenci evine yaptığı Ramazan ziyareti sırasında öğrencilerin menemene koydukları sucuğa dair yaptığı yorumdan ötürü sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyadan gelen tepkiler.

Ramazan ayının gelmesiyle tabii ki artık klasikleşmiş bir olay olan ‘ünlülerin veya siyasilerin öğrenci evlerine gidip sahur veya iftar yemesi’ serüvenleri başladı. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öğrencilerle öğrenci evinde buluşup iftar açtığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

AKP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Mahir Ünal, bu furyaya son katılan siyasetçilerden biri oldu ve yaptığı açıklamalarla sosyal medyada bayağı bir gündem oldu. Gelin önce Mahir Ünal’ın öğrenci evi ziyareti sırasında sarf ettiği sözlere daha sonra sosyal medyadan açıklamalara gelen tepkilere göz atalım.

‘Menemenin içine sucuk koymuşlar, az önce şikâyet etmiyor muydu bunlar?’

AKP’li Grup Başkanvekili ve Milletvekili Mahir Ünal, öğrenci evine yaptığı ziyaretin ardından yediği yemekteki malzemeler ile ilgili konuştu. Öğrencilerin kendisine ekonominin sıkıntılarından bahsetmesinin ardından yapılan menemende sucuk gören Mahir Ünal, ‘Menemene sucuk katmışlar, az önce şikâyet etmiyor muydu bunlar?’ diyerek sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mahir Ünal’ın sucuk yorumuna sosyal medyadan gelen tepkiler: