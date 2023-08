Hyundai, geçtiğimiz aylarda tanıttığı makyajlı Elantra'yı Türkiye'ye getirdi. Eskisinden daha agresif görünüme kavuşan otomobil, piyasa koşullarına göre uygun bir fiyat etiketine sahip olacak.

Türkiye'de en çok tercih edilen markalardan biri olan Hyundai, birkaç ay önce önce tanıttığı makyajlı Elantra'yı Türkiye'ye getirdi. Yeni bir görünüm ve yeni teknolojilerle donatılan Hyundai Elantra, yeni versiyonu ile de Türkiye'de ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor.

Peki makyajlı Hyundai Elantra'nın Türkiye fiyatları nasıl ve bu otomobil hangi özelliklere sahip?

Hyundai Elantra Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6 MPi, Benzinli Prime, Otomatik 1.395.000 TL 1.6 MPi, Benzinli Elite, Otomatik 1.580.000 TL

Karşınızda makyajlı Hyundai Elantra

Hyundai'ın sevilen sedan otomobili her zaman kendine has bir tasarım diline sahipti. Bunu makyajlı versiyonda da görüyoruz. Bu bağlamda; artık her zamankinden daha sert hatlarla donatılan otomobilde, ince LED far görüyoruz. Bu farlara Hyundai Tucson'dan alışık olduğumuz dilimli tasarım detayları bulunan ızgara, eşlik ediyor. Gövdesinde de çizgili bir yapı ile karşılaştığımız sedanın arka kısmına baktığımızda ise bagaj kapağını boydan boya kaplayan şerit LED stopları görüyoruz. Makyajlı Elantra, ön kısımdaki agresifliğini arka kısımda da gösteriyor.

Makyajlı Hyundai Elantra'nın iç tasarımı modern bir şekilde dizayn edildi. 10.25 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı ile dijital gösterge ekranına sahip olan otomobil, ekranları tek bir panel içerisine almış durumda. Orta konsolda ise vites topuzu bulunmaya devam ediyor. Şirketlerin vites topuzlarından ne zaman vazgeçeceklerini sizler kadar bizler de merak ediyoruz.

Akıllı hız limitleme asistanı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, arka alan havalandırması, Android Auto, Apple CarPlay, geri görüş kamerası, park sensörü, ön çarpışma önleme asistanı ve şerit yardımcısı gibi özellikler, Hyundai Elantra'daki teknolojik özellikler arasında yer alıyorlar. Daha pahalıya satılacak "Elite" donanım paketinde dur - kalk destekli hız sabitleme, açılabilir tavan, kablosuz şarj pedi, ısıtmalı koltuklar, elektronik park freni ve deri döşeme gibi özellikler de bulunacak.

Kaput altına da bakalım. Hyundai'ın makyajlı sedanında 1.6 litrelik benzinli bir motor bulunuyor. 121 beygir gücündeki bu motor, 154 Nm tork üretebilecek. Şirket, Türkiye'de sattığı her iki donanım paketinde de otomatik vitesli CVT şanzıman tercih etti...