Rolls-Royce, özel sipariş üzerine ürettiği yeni otomobili "Amethyst Droptail"ı tanıttı. Eşsiz bir tasarıma sahip olan otomobil için binlerce saat harcandı.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, bugüne kadarki en özel otomobillerinden bir tanesi olan Amethyst Droptail'ı tanıttı. Tamamen özel sipariş üzerine üretilen otomobil, tasarımıyla da özellikleriyle de kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Rolls-Royce Amethyst Droptail'a yakından bakalım.

Dışarıdan bakıldığında bir Rolls-Royce olduğunu anında gösteren otomobil, marka ile özdeşleşen bir ızgara tasarımına sahip. Nispeten ince far tasarımının tercih edildiği otomobilde çift renkli boya tabakası bulunuyor. Ametist taşının mor rengi ile amaranth çiçeğinin koyu kırmızı renginin harmanlandığı özel ton, aracın parlaklığını artırmak için mavi, kırmızı ve mor pullarla desteklendi.

Karşınızda Rolls-Royce Amethyst Droptail

Bu otomobil her detayı ile gerçekten özel. Öyle ki Rolls-Royce tasarımcıları, aracın aerodinamik yapısını sağlarken ham ahşap malzeme kullandılar. Şirket, bunun dünyada bir ilk olduğunu söylüyor. Bir otomobilde ahşap kullanmanın ne kadar riskli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız. Güneş, yağmur ve toz gibi hususlar, ahşap ömrünü doğrudan etkiler. Şirket, müşterisinin sorun yaşamaması için sadece ahşap malzemeler üzerinde bile 8.000 saatten fazla zaman harcadı.

Rolls-Royce Amethyst Droptail'ın iç kısmına baktığımızda, dış kısımda kullanılan ahşap kaplamanın devam ettiğine tanıklık ediyoruz. Orta konsolda Vacheron Constantin tarafından el yapımı olarak üretilen kurmalı bir saat detayının bulunduğu otomobilde analog gösterge ekranı ve dış renk ile uyumlu olan detaylar bulunuyor.

Rolls-Royce, özel sipariş üzerine ürettiği otomobilin motoruna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Sadece motor değil. Bu özel otomobilin kaç paraya mâl olduğu gibi hususlar da gizemini koruyor.