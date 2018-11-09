Sağlık takibi için giyilebilir biyosensörlerin gelişiminde sorun yaratan en önemli faktör, hafif ve uzun ömürlü bir güç kaynağının olmamasıdır.

Malzeme kimyacısı Trisha L. Andrew liderliğindeki Massachusetts Amherst Üniversitesi'ndeki bilim insanları, herhangi bir giysi üzerine bir yük depolaması yapmak için giysilere kolayca entegre edilebilen bir şarj saklama sistemi geliştirdiler.

Andrew'in de belirttiği gibi, piller veya diğer şarj çeşitleri, taşınabilir, giyilebilir, sindirilebilir veya esnek teknolojilerin çoğu için hala sınırlayıcı bileşenlerdir. Bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni yöntem bir mikro-süperkapasitör kullanır ve buhar kaplı iletken iplikleri bir polimer film ile birleştirerek özel bir dikiş tekniği uygular.

Andrew, araştırmacıların birçok farklı elektronik devre bileşenini dikkat çekici bir şekilde küçültmelerine rağmen, şu ana kadar şarj depolama cihazları için aynı şeylerin söylenemeyeceğini ifade ediyor. ''Bu yeni çalışma sayesinde laboratuarımızın ürettiği buhar kaplı iplikleri kullanarak herhangi bir giysi üzerine bir yük depolama modelini tam anlamıyla işleyebildiğimizi gösteriyoruz.'' diyen kimyacı Trisha L. Andrew, bu yeni yöntemin önemini vurguluyor.

Süperkapasitörler, akülerle karşılaştırıldığında daha yüksek güç yoğunluklarına sahip olmaları nedeniyle giyilebilir şarj depolama devreleri için ideal adaylardır. Ancak, yüksek elektrik iletkenliği ve hızlı iyon aktarımına sahip elektrokimyasal aktif malzemelerin tekstil ürünlerine dahil edilmesi çok zordur.

UMass Amherst'taki Giyilebilir Elektronik Laboratuvarı'nı yöneten Andrew, tekstil bilimcilerinin teknik zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle buhar biriktirme yöntemini kullanmadıklarını, ancak daha yakın zamanda teknolojinin ölçeklendirilebileceğini ve maliyetin düşürülebileceğini söyledi.

UMass Amherst Uygulamalı Yaşam Bilimleri Enstitüsü'nün Kişiselleştirilmiş Sağlık İzleme Merkezi'nde yapılan bu araştırmalar, yeni işlemeli şarj depolama dizilerini, e-tekstil sensörleri ve düşük güçlü mikroişlemcilerle birleştirerek akıllı kıyafetler üretmeye çalışıyor.