Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie'nin The Sims oyununu beyazperdeye getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Son yılların en popüler aktrisleri arasında yer alan Margot Robbie, Barbie filminin başarısından sonra gözünü The Sims serisine çevirmiş durumda. Gelen haberlere göre Robbie, oyundan uyarlanacak olan filmin yapımcılığını üstlenecek.

Yapımla ilgili çok fazla bilgi yok ve Margot Robbie'nin proje üzerinde çalıştığı bilgisi de ara ara türeyen söylentilerden biri de olabilir. Zira yıllardır ünlü oyuncunun bir The Sims filmi yapabileceği belirtiliyor. Peki gerçekten bir The Sims filmi yapılabilir mi?

The Sims filmi gerçekten çekilebilir mi?

Öncelikle söz konusu Hollywood yapımcıları olunca, yeterince para kazanacaklarından emin oldukları an sizin benim de filmimizi yapmakta hiçbir beis görmeyecekleri kesin. Bu yüzden de The Sims 5 öncesinde gelecek bir film, sadece pazarlama olarak bile EA'in işine gelecektir.

Öte yandan The Sims serisi, aslında oynanışta bir hikâyeye sahip değil ya da oyunun, belli modları olsa da gerçek bir sonu ya da ana karakteri yok. Bu da film için aslında daha geniş bir alan sunuyor. Barbie filmindeki gibi gerçek dünyanın farkına varan, kendisinin bir simülasyon olduğunu gören bir Sim'in hikâyesini görebileceğimiz gibi The Sims'teki şehirlerin ortaya çıkışlarını ya da yepyeni karakterlerle yepyeni hikâyeleri görebiliriz.

Filmle ilgili diğer bilgiler arasında ise yönetmen koltuğunda Loki dizisinin ilk sezonunda ve Sex Education'ın ilk sezonundaki 4 bölümde yönetmenlik yapan Kate Herron bulunacak. Herron senaryoya da katkıda bulunacak. Filmle ilgili başka bir bilgi bulunmuyor.