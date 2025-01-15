Meta'ya ait ortaya çıkan şirket içi yazışmalara göre şirket ve Mark Zuckerberg, ChatGPT'yi geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.

Meta bir süredir diğer büyük şirketler gibi yapay zekâ sektöründe çalışmalarını sürdürüyor ve bugün ortaya çıkan yeni bir şirket içi mesajlaşma, Meta’nın yapay zekâ liderlerinin, OpenAI’ın GPT-4 modelini geride bırakma çabasını “takıntı hâline getirdiği” ortaya çıktı.

Salı günü Kadrey v. Meta davasında mahkemeye sunulan belgeler, Meta’nın Llama 3 yapay zekâ modelini geliştirirken rakiplerine fazlasıyla odaklandığını ve tabiri caizse durumu takıntı hâline getirdiğini gözler önüne serdi.

Meta’nın Üretken Yapay Zekâ Başkan Yardımcısı Ahmad Al-Dahle’nin Ekim 2023 tarihli bir mesajında, “Hedefimiz GPT-4 olmalı. 64 bin GPU geliyor! Frontier’ı nasıl inşa edeceğimizi öğrenmeli ve bu yarışı kazanmalıyız.” dediği kaydedildi.

Meta, GPT-4'ü geçmek için Llama 3'e deli kaynak harcamış

Şirketin dâhili yazışmalarında, Meta’nın Llama 3 modelini eğitmek için doğru verileri elde etmek konusunda “çok agresif” bir strateji izlediği de dikkat çekiyor.

Meta’nın yapay zekâ modellerini eğitmek için kullandığı veri kaynakları da davanın odak noktalarından biri. Şirket içi mesajlarda LibGen gibi telif hakkı korumasına tabi eserler içeren veri setlerini kullanma planlarının tartışıldığı görülüyor.

Konuyla bağlantılı olarak Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2024 yılında yaptığı bir açıklamada Llama modellerinin sektördeki yapay zekâ modelleriyle aradaki farkı kapattığını ve gelecekte lider olmayı hedeflediklerini söylemişti.