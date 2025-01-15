Bir Meta sözcüsü, yeni bir toplu işten çıkarma yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu kez performansa dayalı bir işten çıkarma yapılacak. Meta, çıkardığı personel yerine yenilerini alacak.

Sosyal medya devi Meta'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir şirket sözcüsü, yeni bir toplu işten çıkarma yapacaklarını açıkladı. Sözcünün açıklamasına göre bu toplu işten çıkarma, performansa dayalı olacak.

Meta'nın açıklamasına göre böyle bir karar alınmasının nedeni, çalışan performansında çıtayı yükseltmek. Sözcünün açıklamasına göre en düşük performansı gösteren çalışanların, kendilerine yeni bir iş aramaları gerekecek. Sözcüye göre işten çıkarma, Meta iş gücünün yüzde 5'ine denk gelecek. Bu da 70 binden fazla çalışana sahip olan Meta'nın, 14 bin civarında personel çıkaracağı anlamına geliyor.

İşten çıkarılan personellerin yerine yenileri alınacak!

Meta tarafından yapılan açıklamada, bunun bir küçülme olarak görülmemesi gerektiği belirtildi. Zira işten çıkarılan düşük performanslı personellerden kaynaklı olarak boşalacak kadrolar, yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden kapatılacak. Yani şirket, işten çıkarmalardan sonra yeni eleman alımları yapacak.

Meta'daki toplu işten çıkarmaya ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Yani bu işten çıkarmanın hangi birimleri etkileyeceği şimdilik belirsiz.