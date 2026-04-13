Mark Zuckerberg'ün Yapay Zekâ Klonu Oluşturuluyor: Toplantılara Kendisi Yerine Klonu Katılacak

Meta’nın, CEO’su Mark Zuckerberg’ün yapay zekâ destekli bir klonunu geliştirdiği iddia edildi. Bu AI sisteminin toplantılara katılabileceği ve çalışanlarla iletişim kurabileceği konuşuluyor.

Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Meta, yapay zekâ tarafında vitesi iyice artırmış durumda. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, bu kez işi bir adım ileri taşıyarak Mark Zuckerberg’ün yapay zekâ klonunu geliştirmeye başladı. Evet, yanlış okumadınız: Kendi kendine konuşabilen, cevap verebilen ve hatta toplantılara katılabilen bir “Zuckerberg” yolda olabilir.

İddialar, geliştirilen sistemin sadece basit bir avatar olmadığını gösteriyor. Bu AI modelinin, Zuckerberg’ün konuşma tarzını ve karar alma biçimini taklit ederek neredeyse birebir bir dijital kopya gibi davranması hedefleniyor.

CEO gelmese de sorun yok: AI Zuckerberg toplantıya giriyor

Projenin en dikkat çekici kısmı ise kullanım senaryosu. Söylenenlere göre bu AI klon, şirket içi toplantılara katılabilecek, çalışanların sorularına yanıt verebilecek ve belirli konularda yönlendirme yapabilecek.

Bu da şu anlama geliyor: Zuckerberg fiziksel olarak orada olmasa bile, onun “dijital versiyonu” işlerin başında olabilecek. Kulağa biraz Black Mirror bölümü gibi geliyor ama teknoloji dünyası için bu artık çok da uzak bir ihtimal değil.

Sıradaki adım daha da çılgın: Herkes kendi AI klonunu yapabilecek

Meta’nın planları sadece Zuckerberg ile sınırlı değil. Şirketin uzun vadeli hedefi, kullanıcıların da kendi yapay zekâ versiyonlarını oluşturabilmesi. Yani ileride siz de kendi AI klonunuzu yapıp insanlarla konuşturabileceksiniz.

Bu durum özellikle içerik üreticileri için yepyeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Düşünsenize, siz uyurken bile sizin yerinize takipçilerinizle konuşan bir “siz” var.

Heyecan verici ama biraz da ürkütücü

Tabii işin bir de düşündüren tarafı var. Bir CEO’nun yapay zekâ kopyasının karar süreçlerine dahil olması, güven, sorumluluk ve etik gibi konuları yeniden tartışmaya açabilir.

Ama bir gerçek var: Meta, yapay zekâyı sadece bir araç olarak değil, insanı taklit edebilen bir sistem olarak konumlandırıyor. Eğer bu proje gerçekten hayata geçerse, iş dünyasında liderlik anlayışı kökten değişebilir.

