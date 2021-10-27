Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Ayçiçek yağının fiyatına gelen zammı gözler önüne seren video, market ürünlerine gelen yeni zamları bir kez daha gündeme taşıdı.

Ülkemizde son dönemde en büyük gündem maddelerinden biri zamlar. Adeta her gidişimizde farklı fiyatlarla karşılaştığımız market raflarına bir yeni zam daha gündemde. Özellikle geçtiğimiz gün bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videonun viral olması sonrası, sosyal medya yine zamları konuşur oldu.

Tepki toplayan videoda, 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatına gelen zam göze çarpıyor. Videoda görünene bakılırsa 88,99 TL'den satışta olan ayçiçek yağı, bu epey yüksek fiyatın üzerine bir artış daha alarak 97,99 TL oluyor. Bu ayçiçek yağı zammının yanında aynı zamanda pek çok market ürününe yeni zamların kapıda olduğu konuşuluyor.

Sosyal medya zamları konuşuyor:

Son haftalarda benzine, otomobile, ev fiyatlarına derken hayatın her alanında zamları konuşmaya başladık. Bir yandan değişken market fiyatları gündemi bambaşka bir yönüyle meşgul ederken bir yandan da dünyada devam eden enerji krizinin etkileri kendini göstermeye başladı. Dolar kurunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini de oldukça ağır şekilde hissettiğimiz bu günlerde, haliyle sosyal medyada da gündemin bir numaralı konusu bu başlıklar oluyor.

Sosyal medyada yeni zamları gündeme taşıyan video:

Market ürünlerine gelen zamlara sosyal medya tepkili: