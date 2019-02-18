Mars'a Gidecek Sürücüsüz Araçlar, Fas Çöllerini Keşfe Çıktı

İnsanlık artık gözünü tamamen Mars'a dikti. Bilim insanları Mars yolculuğu için çalışırken, çoğu kişi de şimdiden bu yolculuk için sıraya girmiş durumda. Kızıl gezegeni daha iyi keşfetmek için ise deneme sürüşleri, Sahra Çölü'nde gerçekleştiriliyor.

1970 senesinde Mars'a ilk gönderilen araçtan günümüze bilim insanları kızıl gezegene ulaşabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hedefleri Mars'a insanlı görevler gerçekleştirmek olan bilim insanları, bu amaç doğrultusunda gezegen hakkında çok detaylı bilgilere ihtiyaç duyuyor. Gezegene gönderilen uzay robotları, edindiği genel bilgileri Dünya'ya iletiyor ancak bu veriler insanları böyle bir yolculuğa çıkarmak için yeterli değil. Kızıl gezegenin yapısı hakkında çok daha gelişmiş bir robota ihtiyaç duyan araştırmacılar, bu yeni görevi yapacak robotu ise Dünya üzerinde Mars yüzeyine en çok benzeyen yerde test ediyorlar.

Mars görevlerini yapan robotlar, bugüne kadar oldukça başarılı görevler gerçekleştirdi ancak onların büyük bir eksiği var. Bu uzay araçları, uzaktan kontrol edilmeye ihtiyaç duyuyor. Kısacası robotlar, bir görevi gerçekleştirebilmek için Dünya'dan gelecek komutları bekliyor. Bir diğer negatif durum ise araçların çok uzun mesafeler kat edemiyor olması. Bu da görevin ciddi bir kısıtlanmaya girmesine neden oluyor. Robotlar yüzeyde ilerlerken, anında komut alamadıkları için bazı önemli verileri belgelemeyi atlıyor hatta farkına bile varmıyor. Tüm bu sebepler nedeniyle Avrupa Uzay Ajansı, Mars görevleri için komut beklemeden kendi kendine hareket edebilen, karar verebilen ve çok daha uzun mesafeler gidebilen bir araç geliştirdi.

Çok yakın gelecekte insanlı Mars görevlerini gerçekleştirmek için hızla çalışan bilim insanları, robotun verimliliğini ölçebilmek için onu Dünya'da test etmeye karar verdi. Dünya üzerinde Mars yüzeyine ve şartlarına en fazla benzerlik gösteren yer olan Sahra Çölü'nde denenmeye başlanan araç oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Hedeflendiği gibi kendi başına karar verip hareket edebilen robot, değerli olabileceğini düşündüğü bir cisim gördüğündeyse rotasını değiştirerek yeni bir planlama yapabiliyor. Bu yeni teknolojik araç sayesinde, yakın zamanda Mars ile ilgili çok fazla bilgi edinileceğine inanılıyor. Kim bilir, belki de Mars'a koloni kurma hayalleri tahmin edilenden bile yakındır.