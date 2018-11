Marvel'ın Süper Kahramanı Stan Lee, Yaşamını Yitirdi

Örümcek Adam, X-Men, Thor, Demir Adam, Kara Panter ve The Fantastic Four gibi karakterlerin yaratıcısı ve sorumlusu, editör ve yayıncı Stan Lee hayatını kaybetti.

Marvel Comics'in efsanevi yazarı, editörü ve yayıncısı olan ve fantastik karakterleri seven milyonlarca insanın gerçek hayattaki süper kahramanı Stan Lee, 95 yaşında hayata veda etti.

1939'da iş hayatına başlayan ve Kara Panter, Örümcek Adam, X-Men, Mighty Thor, Demir Adam, The Fantastic Four, The Incredible Hulk, Daredevil, Ant-Man ve diğer karakterleri yaratan Lee, bugün Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Lee'nin son birkaç yılı biraz çalkantılı geçti. Temmuz 2017'de 69 yaşında vefat eden karısı Joan'ın ölümünden sonra Lee, 2001 yılında film, TV ve video oyun özellikleri geliştirmek için kurduğu bir şirket olan POW!'un yöneticilerine 1 milyar dolarlık dolandırma suçu için dava açtı. Ayrıca çalışmalarını yürüttüğü eski iş idarecisine de dava açarak çalışmalarını kısıtladı. Ve Haziran 2018'de, Los Angeles Polis Departmanı'nın kendisine yönelik büyük taciz raporlarını araştırdığı ortaya çıktı.

Jack Kirby, Steve Ditko ve diğer yazarlarla iş birliği yapan Lee, Marvel'ı küçük bir girişimden, dünyanın bir numaralı çizgi romanı ve daha sonra da lider multimedya devi haline getirdi. 2009 yılında, Walt Disney Co., 4 milyar dolar karşılığında Marvel Entertainment'ı satın alarak dünyanın en çok izlenen süper kahramanlarını bünyesine kattı.

Manhattan doğumlu Lee, Marvel'ın dizilerinin ve gazete serilerinin çoğunun sanat yönetmenliğini ve editörlüğünü yaptı. Ayrıca, “Excelsior!” İmzasıyla aylık çizgi romanlar yayınladı. Lee, sanatçı-yazar Kirby ile The Fantastic Four, Hulk, Iron Man, Thor, Silver Surfer ve X-Men filmlerinde birlikte çalıştı ve sanatçı-yazar Ditko ile, Örümcek Adam ve Doktor Strange efsanelerini yarattı. Fakat bu tür iş birliklikleri yapmak bazı sorunları da beraberinde getirdi. Lee ve Ditko'nun acımasız kavgalar ettiği ve her ikisinin de Örümcek Adam filmleri ve TV şovları için kredi anlaşmazlıkları yaşadığı ortaya çıktı.

Lee, 1998'de İnternet tabanlı Stan Lee Media'yı kurdu ve süper kahraman oluşturma, üretim ve pazarlama stüdyosunu bir yıl sonra halka açtı. Ancak araştırmacılar, ortakları tarafından yasa dışı stok manipülasyonu ortaya çıkardıklarında, şirket 2001 yılında iflas koruması istedi. 2002 yılında kendi otobiyografi kitabını yayınlayan Lee, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geriye ise milyonlarca kişi tarafından benimsenen süper kahramanları bıraktı.