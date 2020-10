2019 yılında vizyona giren Avengers: Endgame ile Avengers serisi bir süreliğine de olsa sonlanmıştı. Fakat Marvel Sinematik Evreni gelecek dönemde çıkacak yeni diziler ve animasyonlar ile yoluna epey yoğun bir şekilde devam edecek. Önümüzdeki günlerde çıkacak marvel dizileri ve bu dizilerin detaylarına yakından bakıyoruz.

Marvel Sinematik Evreni’nin yeni Avengers filmleriyle yakaladığı devasa başarının ardından, Marvel yapımları modern sinema dünyasının en gözde filmleri arasına girmişti. Her ne kadar Avengers: Endgame ile filmler bir süreliğine sonlanmış olsa da Disney, bu başarıyı birçok yeni Marvel dizileri, animasyonları ve spin-off filmleri ile devam ettirmeye kararlı görünüyor.

Normalde 2020 yılı içerisinde birçok yeni Marvel dizisi görecektik. Fakat tüm dünyada etkisini gösteren ve özellikle sinema sektörünü oldukça derinden etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Marvel dizileri ve birçok yapım ertelenmek zorunda kalmıştı. Neyse ki Marvel dizileri tekrar çekilmeye başlandı ve 2020 yılı bitmeden hâlâ birkaç diziyi izleyebilme şansımız var. Gelin gelecek dönemde çıkacak Marvel dizileri ve yapımlarına yakından bir göz atalım.

Gelecek dönemde çıkacağı bilinen Marvel dizileri:

Helstrom - 16 Ekim 2020

WandaVision - 2020

The Falcon and the Winter Soldier - 2021

Loki - 2021

What If...? (Peki Ya…?) - 2021

Ms. Marvel - 2021

Hawkeye - 2021

M.O.D.O.K. - Bilinmiyor

Moon Knight - Bilinmiyor

Nick Fury Disney Plus Dizisi - Bilinmiyor

She-Hulk - Bilinmiyor

Silk - Bilinmiyor

Helstrom

Çıkış tarihi: 16 Ekim 2020

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Ariana Guerra

Disney’in Marvel Sinematik Evreni’ne kazandırdığı ilk dizi Hulu platformuna özel olarak yayınlanan Helstrom oluyor. Gizemli, güçlü ve cehennem ile bağları olduğuna inanılan bir seri katilin, iki çocuğu Daimon ve Ana Helstrom üzerine yoğunlaşan dizi, diğer Marvel yapımlarında pek görülmeyen karanlık ve korkutucu atmosferiyle de ön plana çıkıyor.

Dizide Helstrom kardeşlerin annesi olarak rol alan Elizabeth Marvel, dizinin çok korkunç olmadığını, Daredevil karakterinin içerisinde bulunduğu dünyaya benzer bir karanlık atmosfere sahip olduğunu söylüyor. Helstrom’un ilk sezonu şu an Hulu üzerinden izlenebiliyor.

WandaVision

Çıkış tarihi: 2020

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Paul Bettany, Kat Dennings, Elizabeth Olsen, Kathryn Hahn

İlk başta Aralık 2020 olarak duyurulan, daha sonra “Çok Yakında” ibaresi ile 2020 yılında belirsiz bir tarihe ertelenen WandaVision, Avengers filmlerinden aşina olduğumuz Scarlet Witch ve Vision karakterlerine yoğunlaşıyor. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz “bir kız erkekle tanışır ve aşık olur” temasını, Marvel evrenine yakışır şekilde garip yönlerden inceleyecek olan dizi, hem Marvel evreninde hem genel olarak dizi dünyasında eşsiz bir yapım olacak gibi duruyor.

90’ların sitcom tarzını sürreal bir biçimde bizlere gösteren WandaVision, bir sahnede hamileyken, bir sahnede kendini Vision ile evli buluyor ve garip sahneler bu şekilde devam ediyor. Bu sürekli karşımıza çıkan sıcak ve ev temalı sahneler ile her an yıkılacakmış gibi bir rahatsızlık duygusunu içerisinde barındırıyor çünkü büyük ihtimalle Scarlet Witch bunların hepsini bilinçaltında yaşıyor.

2019 yılında WandaVision hakkında açıklama yapan dizinin yapımcısı Kevin Feige, bu dizinin daha önce yaptıkları hiçbir şeye benzemediğini ve WandaVision dizisinin; yine 2020 yılında çıkacak Dr. Strange in the Multiverse of Madness filmine yol açacağını ve Scarlet Witch’in Dr. Strange filminde de yer alacağını duyurmuştu. Bu açıklamalar ve dizinin fragmanı doğrultusunda gerçekten de çok garip bir mini-dizi izleyeceğiz gibi duruyor.

The Falcon and the Winter Soldier

Çıkış tarihi: 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp

Disney Plus özelinde çıkacak olan ilk Marvel dizileri arasında yer alan The Falcon and the Winter Soldier, ilk olarak 2020’nin yılının sonbahar döneminde çıkacaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen dizinin şu an en erken 2021 yılında çıkması bekleniyor. Dizinin yanınlanan çok kısa fragmanından ve isminden anlaşıldığı üzere Anthony Mackie, Kaptan Amerika’nın kalkanını alarak, Winter Soldier’ın da yardımıyla kötülerle savaşmaya devam edecek.

Dizide The Falcon ve Winter Soldier’ın yanı sıra Avengers ve Captain America filmlerinden başka tanıdık yüzler de bulunuyor. Emily VanCamp Sharon Carter rolüyle Marvel Sinematik Evreni’ne dönüş yaparken, Daniel Brühl ise Baron Zemo rolüyle tekrardan karşımıza çıkacak. Ayrıca Captain America: Winter Soldier filminde yer alan kötü Batroc da dizide boy gösterecek.

Loki

Çıkış tarihi: 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Owen Wilson

Avengers filmlerinin en sevilen karakterlerinden biri olan Loki, Disney’in Marvel dizileri arasında en büyük potansiyele sahip olan yapımlardan biri olacak gibi duruyor. 2019 yılında Hollywood Reporter’da çıkan bir haberde, yeni Loki dizisinin ne hangi konuyu işleyeceği ortaya çıkmıştı. Hollywood Reporter’a göre dizide, Loki’yi dünya tarihinin belirli dönemlerinde yaşanan önemli olaylara garip ve eğlenceli bir şekilde ilham kaynağı olurken izleyeğiz.

Daha sonra yapımcı Kevin Feige tarafından da bu söylem onaylandı ve Loki’nin 1970’lerde Jaws sinemalarda oynarken göründüğü bir set fotoğrafı paylaşıldı. Dizi hakkında kesinleşen bir diğer detay ise Loki’nin Avengers: Endgame filminde yaşanan olayların sonrasında geçeceği. Ayrıca Loki karakterini canlandıran Tom Hiddleston da dizinin Loki’nin ölümü ve Tesseract’ın akıbeti üzerine yoğunlaşacağını belirtmişti.

Diziyle ilgili ortaya çıkan bir diğer detay ise dizide kadın bir Loki karakterinin de yer alabileceği. Bu kadın Loki karakterini de büyük ihtimalle Sophia Di Martino canlandıracak. Loki’nin birkaç saniyelik fragmanında da karakterin giydiği hapishane kıyafetinde TVA yazısı göze çarpıyor. Çizgi romanlarda TVA, zaman yolculuğu kapsamında yapılan her şeyi kontrol eden ve yargılayan bir kurum. Bu nedenle anlıyoruz ki Loki, dizide yaptığı zaman yolculukları ve tarihi olayları değiştirmesi nedeniyle başını bir hâyli derde sokacak.

What If...? (Peki Ya…?)

Çıkış tarihi: 2021

Tür: Animasyon, Macera, Aksiyon

Oyuncular: Jeffrey Wright, Hayley Atwell, Josh Brolin (ve çok daha fazlası)

Disney, Marvel evreninde animasyona ilk adımını oldukça popüler olan Marvel çizgi roman serisi What If? ile atıyor. Alternatif tarihe odaklanan bu seride, Spider-Man Fantastik Dörtlü’ye katılsa ne olurdu?, Spider-Man suçla savaşma işine hiç girmeseydi ne olurdu? benzeri daha birçok olasılık işleniyordu.

Disney’in yapım aşamasında olduğu yeni animasyon What If…? dizisinde ise Steve Rogers yerine Ajan Carter süper asker serumunu alsa ne olurdu? ihtimaline odaklanılacak. Bu daha önce işlenmemiş What If? durumu ise serinin en ünlü çizgi roman sayılarından biri olan Thor yerine Loki çekici alsa ne olurdu? sayısından esinlenilmiş.

Bu yeni animasyon dizisinin oyuncu kadrosu ise gerçekten inanılır gibi değil. Dizide animasyon hâlleriyle yer alacak oyuncular şu şekilde sıralanıyor; Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Hayley Atwell, Karen Gillan, Jeremy Renner, Paul Rudd, Michael Douglas, Neal McDonough, Dominic Cooper, Sean Gunn, Nicole Portman, Stanley Tucci, Taika Waititi, Toby Jones, Djimon Honsou, Michael Rooker ve Jeff Goldblum. Bu oyuncuların hepsi Marvel Sinematik Evreni’ndeki rolleriyle geri dönüyorlar. Ayrıca dizide büyük ihtimalle Eğer Tony Stark Afganistan’dan kaçamasaydı ne olurdu? Olasılığının da işleneceği konuşuluyor.

Ms. Marvel

Çıkış tarihi: 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Iman Vellani

2020 yılında çıkan Avengers oyununda neredeyse baş kahraman diyebileceğimiz bir rol üstlenen Ms. Marvel, Disney Plus dizisi olarak da 2021 yılında hayranlarının karşısına çıkacak. Espirili tavırları, komik ve kararlı mizacı ile hayranların beğenisini kazanan Ms. Marvel Kamala Khan, Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı unvanını da taşıyacak.

Disney Plus’a özel olarak yayınlancak Ms. Marvel dizisinin yönetmenliğini Adil El Arbi ve Bilall Fallah ikilisi üstlenirken, dizinin senaryosunu ise Bisha K. Ali yazıyor olacak. Ayırca Ms. Marvel dizisi, Kamala Khan rolünü üstlenecek genç oyuncu Iman Vellani’nin ilk Hollywood projesi olacak.

Hawkeye

Çıkış tarihi: 2021 (Sonbahar)

Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Oyuncular: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld

Disney’in Marvel dizileri arasında kesin bir çıkış tarihi duyurduğu son dizi ise Hawkeye olarak karşımıza çıkıyor. 2021’in sonbahar döneminde çıkacak olan bu dizide Jeremy Renner’ı yeniden Hawkeye rolünde izleyeceğiniz. Dizide Clint Barton (Hawkeye), Kate Bishop’ı yerine geçmesi için eğitiyor olacak. Kate Bishop rolünü ise 2018 yılında çıkan Transformers filmi Bumblebee’de oldukça beğenilen Hailee Steinfeld canlandıracak.

M.O.D.O.K.

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Tür: Animasyon, Aksiyon

Oyuncular: Beck Bennet, Jon Daly, Aimee Garcia, Patton Oswald, Wendi McLendon-Covey

2020 yılında çıkan Avengers oyununda da baş kötü olarak yer alan M.O.D.O.K., Hulu’ya özel yayınlanacak animasyon dizisinde tekrar hayranların karşısına çıkacak. En başta Disney’in, Hulu’ya özel olarak çıkaracağı 4 farklı animasyon bulunuyordu. Bu animasyonlar M.O.D.O.K., Hit-Monkey, Howard the Duck ve Tigra & Dazzler olarak listelenmişti. Ardından bu 4 animasyonun birleştirilerek The Offenders isimli bir süper kötü grubunun oluşturulmasına karar verilmişti.

Fakat ilk olarak Howard the Duck, ardından Tigra & Dazzler animasyonları iptal edildi. Hit-Monkey dizisinden de bir daha ses çıkmadı. Bu nedenle M.O.D.O.K., şu an tek başına kalmış gibi duruyor. Disney ise M.O.D.O.K. animasyonu ile WandaVision-vari bir konu işliyor. Animasyonda gözden düşmüş eski A.I.M. lideri M.O.D.O.K., çökmekte olan evliliğini bir arada tutmaya çalışıyor ve bu esnada orta yaş krizine yakalanıyor.

Moon Knight

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Oscar Isaac

Marvel’in nispeten daha kuytu köşede kalmış fakat oldukça havalı süper kahramanlarından biri olan Moon Knight, en çok beklenen Marvel dizileri arasında yer alıyor. Moon Knight dizisi hakkında ise en kesinleşen detay, Marc Spector (Moon Knight) rolünü Star Wars yıldızı ve X-Men: Apocalypse filminde rol alan Oscar Isaac’in oynayacağı. Moon Knight’ın açıklanan kısa hikâyesine baktığımızda ise dizi, eski CIA ajanı Marc Spector’ın Ay Tanrısı Khonshu tarafından hayatının kurtarılması konusu işleniyor.

Dizinin yazarlığını ise 2015 yapımı Fantastik Dörtlü filmini, Lazarus Etkisi filmini ve şu an aktif olarak The Umbrella Academy dizisini yazan Jeremy Slater üstlenecek. Normalde 2020 yılının Kasım ayında çekimlerine başlanması beklenen Moon Knight’ın çekimleri, şu an bilinmeyen bir tarihe ertelenmiş durumda.

Nick Fury Disney Plus Dizisi

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Samuel L. Jackson

Disney’in Marvel Sinematik Evreni’ni genişletme planları doğal olarak Marvel evreninde önemli bir yere sahip olan Nick Fury karakterini de kapsıyor. Bu doğrultuda 25 Eylül’de duyurulduğu üzere Disney Plus’a özel yayınlanacak bir Nick Fury dizisi de göreceğiz. Dizinin çıkış tarihi ve konusu henüz belli olmasa da Variety editörlerinin açıkladığı üzere ünlü oyuncu Samuel L. Jackson, Nick Fury rolüyle bu yeni dizide yer alacak.

Nick Fury rolüyle S.H.I.E.L.D.’ın başına bir kez daha geçecek olan Samuel L. Jackson, henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Nick Fury’i ise en son Spider-Man: Far From Home filminin after-credit sahnelerinde görmüştük. Bu sahnelerde uzayda olan Fury, dünya dışı yaşamı izlemek için geliştirilen S.W.O.R.D. yapısının inşasında yer alıyordu. Büyük ihtimalle dizi buradan devam edecek ve Thanos’un dünyaya gelişini de anlatacak.

She-Hulk

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Tatiana Maslany

Jennifer Walters isimli karakterin Hulk benzeri güçlere sahip olması ve She-Hulk kimliğine bürünmesini anlatacak olan dizi She-Hulk hakkında henüz pek bir şey bilinmiyor. Dizi hakkında tek kesinleşen bilgi ise She-Hulk karakterini Orphan Black dizisinin yıldızı Tatiana Maslany’nin canlandıracağı. Dizinin yazar ekibine ise sürpriz bir şekilde Rick and Morty dizisinin yazarlarından olan Jessica Gao dâhil edilmiş durumda.

Ortaya çıkan bu bilgiler dışında Mark Ruffalo’nun da Hulk olarak dizinin birkaç sahnesinde yer alacağı konuşuluyor. Ayrıyeten yine Marvel Sinematik Evreni’nin başında bulunan isimlerin açıklamalarına göre She-Hulk, Ms. Marvel ve Moon Knight karakterleri; gelecek dönemlerde çıkacak Marvel filmlerinde de önemli roller oynayacak.

Silk

Çıkış tarihi: Bilinmiyor

Tür: Animasyon

Oyuncular: Bilinmiyor

Spider-Man evreninde radyoaktif örümcek tarafından ısırılan tek karakter Peter Parker değil. Cindy Moon da aynı örümcek tarafından ısırılarak benzer güçlere sahip oluyor ve Silk karakterine bürünüyor. Sony ise Silk için bir animasyon dizisi yapacaklarını duyurmuştu. Fakat henüz yapımına başlanmayan bu dizinin çıkış tarihi ve oyuncuları veya konusu doğal olarak bilinmiyor. Silk dizisinin hangi platformda yayınlanacağı da henüz kesin değil. Amazon’un hem Silk hem de başka Marvel projeleri için görüşmelere katıldığı biliniyor.

Gelecek dönemde ekranlarda göreceğimiz Marvel dizileri ve animasyonlarına yakından baktğımız içeriğimizin sonuna geldik. İçerikte yer alan çoğu dizinin henüz yapım aşamasında olduğunu ve tarihlerin değişkenlik gösterebileceğini belirtmekte fayda var. Daha fazla bilgi ortaya çıktıkça sizlerle bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.