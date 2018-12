Avengers 4 Fragmanının Yayın Tarihi İki Kez Ertelenmiş

Collider.com’dan Steven Weintraub'a göre Marvel, Avengers 4 fragmanının yayın tarihini iki kez erteledi. Yeni yayın tarihini bilen ise şu an için yok. Belki...

Mart 2019’da vizyona girecek olan Captain Marvel filminin ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte gözler Avengers 4’ün ilk fragmanına çevrilmiş durumda. Sızıntılara göre fragman şu ana kadar çoktan yayınlanmış olmalıydı. Farklı bir sızıntıya göre ise fragman bugün içinde yayınlanacak. Ancak görünüşe göre gerçek şu ki Marvel, Avengers 4 fragmanının yayınlanma tarihini sürekli olarak değiştiriyor.

Collider.com’dan Steven Weintraub’un attığı tweete göre Marvel, Avengers 4 fragmanını ilk olarak geçtiğimiz hafta yayınlamayı düşünüyormuş. Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı ertelenmiş. Marvel yeni yayın tarihi olarak Çarşamba gününü (bugün) seçmiş. Ancak yayın yine ertelenmiş. Daha da önemlisi Weintraub, Marvel’ın yeni Avengers 4 fragmanı yayın tarihini henüz bilmediğini söylüyor. Yani sızıntılar pek de doğru değil.

Daniel R adlı bir Twitter kullanıcısı ise Avengers 4 fragmanının ne zaman yayınlanacağını bildiğini iddia ediyor. Daniel R tarafından atılan tweete göre Marvel, Avengers 4 fragmanını yayınlamak için nihai bir tarih belirlemiş durumda. Buna göre Cuma günü Birleşik Devletler saati ile sabahın erken saatlerinde Avengers 4 fragmanı resmi olarak yayınlanacak. Daniel’in sızıntısı ne kadar doğru bilemeyiz ancak fragmanın birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.

Bununla birlikte Temmuz 2019’da vizyona girecek Spider-Man: Far From Home filmi için de önemli bir sızıntı bulunuyor. Sızıntıya göre Marvel, önümüzdeki hafta sonu Spider-Man: Far From Home fragmanını resmi olarak yayınlayacak. Fragmanda Tony Stark’ın görünüp görünmemesi, Avengers 4’te Iron Man’e nasıl veda edileceği konusunda çok ciddi ipucu sağlayabilir.