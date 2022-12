Son dönemdeki filmleri sıklıkla eleştirilen Marvel, bu eleştirilere karşılık olarak Phase 5 ve 6’da yapımların sayısını düşük tutarken kaliteye odaklanacak.

Marvel filmlerinin ve dizilerinin son dönemde bekleneni verdiğini söylemek oldukça güç. Yapımların genel olarak birbirinden kopuk, genel bir ton tutturamamış ve görsel efektler açısından alışılmışın altında olması, pek çok eleştirinin de ortak noktasıydı.

Bu tür eleştirilerin Marvel içinden de geldiği belirtilirken, “içeriden gelen olumsuz geri bildirimlerin” sonucu olarak Phase 5 ve 6’da değişiklikler yapılacağı açıklandı. Bu değişikliklerin en önemlisi ise Marvel’ın yapım sayısından çok yapım kalitesine odaklanacak olması.

Phase 4’ü Marvel bile beğenmemiş

Phase 4’ün yaşadığı düşüşün Phase 5 ve 6’da olmasını istemeyen Disney, Marvel yapımları üzerinde genel bir kontrol oluşturabilir. Bu da şu anda yapım aşamasına geçmeye hazırlanan eserlerde ertelemelere, hatta doğrudan doğruya iptallere neden olabilir.

Avengers: Endgame ve Spider-Man: Far From Home ile sona eren Phase 3’ten sonra gelen yapımlar, ciddi eleştirilere konu olmuştu. VFX firmaları da Marvel’i sanatçıları sömürmek, çok sıkışık teslim tarihleri vermek ve fazla çalıştırmakla suçlanmıştı. Sektörden gelen tepkiler üzerine bir süre Marvel içi bir VFX bölümü kurulması gündeme gelmişti.

Phase 4 öncesi Marvel hayranlarının beklentileri yüksek olsa da, zaman içerisinde bu aşamada çıkan filmler arasında kopukluk ortaya çıktı. Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk, Thor: Love and Thunder gibi yapımlar genel olarak birbirlerinden çok kopuk olmakla eleştirildi.

Kevin Feige, Phase 4'ü savunmuştu.

Bu eleştirilere zamanında karşı çıkan Kevin Feige ise Phase 4’ün özelliğinin tam da bu olduğunu, tek bir tona bağlı kalmadan ancak belli bir ruha, stile ve duyguya sahip olan bir seri yaratmak istediklerini söylemişti. Feige’in bu görüşünde ne kadar inatçı olabileceği ise henüz bilinmiyor.

Marvel Sinematik Evreni (MCU) için sonraki aşamalar daha şimdiden sıkıntılarla başlamış durumda. Fantastic Four filminin yönetmeni değişirken, Blade filmi de yönetmen değişikliği nedeniyle askıya alındı. Görünüşe göre Marvel, ilerleyen dönemde sinema yapımlarını daha az ama daha kaliteli hale getirmeye odaklancak. Ayrıca The Guardians of the Galaxy Holiday Special ve Werewolf by Night gibi yapımlara da maliyet avantajı nedeniyle daha çok şans verilecek.