Spider-Man'de Trajediye Dönüşen Evlilik Teklifi Sürprizi

Geçtiğimiz mayıs ayında bir Twitter kullanıcısının, Marvel's Spider-Man oyunun yapımcısına ulaşarak ilettiği ricası kabul görmüş ve oyunda kendisine özel bir 'sürpriz yumurta' hazırlanmıştı. Maalesef işler kocaman bir trajediye dönüştü.

Marvel's Spider-Man satış rekorlarını alt-üst ederken, oyunla ilgili arka planda süren bir trajedi ortaya çıktı. Sevgilisine oldukça anlamlı ve ilginç bir evlenme teklifinde bulunmak isteyen adam, Twitter'dan oyunun yapımcısı Insomniac Games'e ulaştı.

Her şey bu tweet ile başladı...

"Yardımınıza ihtiyacım var. Biraz bencilce gelecek biliyorum ama kız arkadaşıma evlenme teklif edeceğim ve bunun oldukça büyük bir şey olmasını istiyorum. Oyunun bir yerine 'Maddison, benimle evlenir misin?' şeklinde bir sürpriz yumurta koyabilir misiniz?"

Insomniac ise konuya şüpheli yaklaştı. Ancak gelen cevap sonrası işler ilerledi:

"Dostum, kızın tweetlere gelen cevapları okumadığından emin misin?"

"%100 eminim."

"7 Eylül'e kadar bekleyebilecek misiniz?"

"Geçtiğimiz Mayıs ayında 5 yılı geride bıraktık. Eminim Eylül ayında da buralarda olacaktır."

"Öyleyse biz kimiz ki aşka hayır diyelim? Sana DM ile ulaşalım ve bakalım neler yapabileceğiz."

Konuşma burada kesildi ve yerini meraklı bir bekleyişe bıraktı. Sonrasında olanlar ise tamamen trajedi...

Insomniac sözünü tuttu ve oyuna 'Maddie, benimle evlenir misin?' yazan bir hareketli tabela ekledi. Ancak Tyler Schultz, kız arkadaşının haftalar öncesinden kendisini terk ettiği açıkladı. Aylardır bu teklife hazırlanan ve bunun için devasa bir oyun yapımcısını dahi devreye sokan Schultz için bu sürpriz yumurta, belki de ömür boyu unutulmayacak acı bir tecrübe olarak kaldı.

Oyunun yapımcı ekibinden Jacina Chew, Schultz'a yeni güncellemelerde bu tabelayı kaldırabileceklerini söylese de genç adam bunu kabul etmedi. Gördüğünüz gibi aşk, bazı şeyler bitse de bitmeyebiliyor. İnsanların eğlenmesi üzerine kurulu oyun dünyası ve Spider-Man de böyle bir trajediyle anılarda yer etmiş oldu.