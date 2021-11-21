22 ay sonra ilk kez bir galaya katılan Scarlett Johansson, Marvel Başkanı Kevin Feige eşliğinde hayranlarına heyecanlı bir haber verdi. Açıklamalara göre Johansson, Black Widow dışında yeni bir Marvel yapımında yer alacak.

30 yılını doldurmaya yakın kariyerinde çeşitli Marvel yapımları da dahil olmak üzere birçok önemli yapımda bulunan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, Uzun zamandır kırmızı halılardan uzaktı. Perşembe gecesi düzenlenen gala ‘American Cinematheque’ ise bunu bozdu. Set arkadaşlarıyla da yan yana gelen Johansson, basına heyecan verici açıklamalarda bulundu.

Bu yaz Disney’e çeşitli nedenlerden dolayı dava açan ve bu davayı ekim ayında sonlandıran Johansson, bu sürecin kendisi için ne kadar stresli sürdüğünden bahsetti. Hayranları heyecanlandıracak kısım ise kendisinin yer alacağı yepyeni ve gizemli bir Marvel yapımının varlığı oldu.

Black Widow dışında bir Marvel projesi yolda

Neredeyse 2 sene sonra ilk kez kırmızı halıya çıkan Scarlett Johansson; oyuncu, yapımcı ve yönetmen arkadaşlarıyla tekrar böyle bir ortamda bir araya gelmenin sevincini gazetecilerle paylaştı. Ünlü oyuncunun son 2 yılı oldukça hareketli geçti. Çünkü Marriage Story, Jojo Rabbit ve Black Widow gibi yapımlarda yer almanın yanı sıra Disney’e Black Widow sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği için dava açtı.

Bu dönemin kendisi için stresli geçtiğini belirten Johansson, büyük bir şirkete karşı durmanın ne kadar acayip bir his olduğundan; ancak kendisi bu konuda ilk savaşı veren kişi olduğu için kimsenin bu konuda bu kadar uğraşması gerekmeyeceğinden bahsetti.

Marvel Studios başkanı Kevin Feige’in de sonradan katıldığı açıklamalarda ise Johansson’ın hayranlarını heyecanlandıracak bir haber geldi. Feige, Johansson’ın yer alacağı yeni yapımı ''Scarlett’le şu an gizli ve Black Widow olmayan bir Marvel projesi üzerinde çalışıyoruz.'' diyerek duyurdu. Henüz projeye dair hiçbir detay verilmemiş olsa da, sevilen oyuncunun yer alacağı yeni ve gizemli bir film bilgisi, heyecan yaratmaya yetti.