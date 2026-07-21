Paramount ile Warner Bros. Arasındaki 110 Milyar Dolarlık Anlaşma Durduruldu!

ABD'de bir mahkeme, Paramount ile Warner Bros. arasındaki 110 milyar dolarlık birleşmeyi geçici süreliğine durdurdu.

Dünyanın en önde gelen eğlence şirketlerinden biri olan Warner Bros., en başta Netflix tarafından satın alınacaktı. Ancak yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda bu karar değişti ve geçtiğimiz aylarda firmanın Paramount tarafından 110 milyar dolarlık dudak uçuklatan bir miktara alınacağına karar verildi.

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Ancak bugün gelen haberler, bu anlaşmanın uzayabileceğini gösterdi. ABD’de bir mahkeme, Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery şirketini satın alma sürecini 14 gün süreyle geçici olarak durdurdu.

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Rekabet davasının ardından geldi

Karar, Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta’nın liderlik ettiği 12 eyalet başsavcısının açtığı rekabet davasının ardından geldi. Eyalet koalisyonu, 14 günlük geçici engel süresinin ardından birleşmeyi daha da geciktirmek adına yeni tedbir kararları talep etmeye hazırlanıyor.

Açılan davada eyaletler, bu birleşmenin film stüdyoları, geleneksel kablolu yayın dağıtıcıları ve izleyiciler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağını savunuyor. Eyalet temsilcilerine göre dev birleşme, geniş kitleli sinema filmi dağıtımı, yüksek hasılatlı sinema yapımları ve temel kablolu TV lisanslaması olmak üzere üç ana alanda rekabeti büyük ölçüde zayıflatacak. Kaliforniya eyaletinden Savcı Rob Bonta kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu dev birleşmenin asla gerçekleşmemesini sağlamak için açtığımız davada kritik bir ilk zafer elde ettik," ifadelerini kullandı.

Planlanan satın alma gerçekleşirse Hollywood’un en köklü stüdyolarından ikisi tek çatı altında birleşecek. Ayrıca Paramount+ ile HBO Max platformlarının birleşerek dev bir dijital yayın hizmetine dönüşmesi ve Paramount’un CBS/MTV kanalları ile WBD’nin CNN/HBO kanallarının tek bir portföyde toplanması hedefleniyor.