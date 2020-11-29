Marvel Filmlerinin Gizli Silahı 'Vibranium' Nedir?

Marvel hayranlarının neredeyse her filmde sık sık duyduğu bir madde var: Vibranium. Kaptan Amerika’nın kalkanı ve Black Panther’in kıyafetinin yapıldığı vibranium madeni, adeta bütün hikayelerin temelini oluşturuyor. Peki "vibranium" nedir, kurgu da olsa gerçek bir element onun kadar güçlü olabilir mi, yakından bakıyoruz.

Marvel çizgi roman evreni onlarca yıldır hayatımıza. Yeni kahramanlarla beraber de sinema dünyasına pek çok kurgusal öğe kazandırdı. Marvel Sinematik Evreni ile bu kurgusal öğeler, hayranlar tarafından neredeyse gerçek kabul edilebilecek kadar içselleştirildi. Bu kurgusal öğelerden biri de vibranium madeni. Vibranium Marvel dünyasındaki en güçlü maden ve kullanıldığı her alanda gücü gözle görülür bir şekilde belli oluyor.

Vibranium nedir sorusuna yanıt olarak gerçek hayatta mı, Marvel dünyasında mı diye yeni bir soruyla yanıt verilebilir. Çünkü bilim insanlarına göre kurgusal bir maden olan vibraniuma çok benzeyen gerçek bir maden var. Black Panther'in memleketi Wakanda’nın bereketli topraklarından çıkan güçlü vibranium madeni nedir, Marvel dünyasında nasıl kullanılmıştır ve gerçek hayattaki karşılığı nedir sorularını sizin için yanıtladık.

Vibranium nedir?

Vibranium; Marvel çizgi romanlarında metalik özelliklere sahip, ses dalgalarını ve titreşimlerini emen, neredeyse yok edilemez bir maden olarak aktarılmaktadır. Bu metale değen her tür darbe emilir ve yeterince güçlü bir darbe vurulursa geri teperek büyük bir patlamaya neden olabilir.

Vibranium, kurgusal Afrika ülkesi Wakanda merkezli bir madendir. Hikayeye göre günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce Wakanda bölgesine düşmüş olan bir meteorun yanında vibranium madeni de bulunmuştur. Pek çok farklı alanda kullanılabilen bu dayanıklı maden sayesinde, sıradan bir Afrika ülkesi olan Wakanda, kurgusal olarak en güçl üülkelerden birisi haline gelmiştir.

Vibranium madeni, ilk kez 1966 yılında Marvel tarafından yayınlanan Daredevil çizgi roman serisinin 13. sayısında görülmüştür. Vibraniumu yanında getiren meteor, Wakanda’da insanüstü güçler veren bir bitkinin yetişmesine sebep olmuş, o günden sonra Wakanda liderleri o çiçeği tüketerek güç kazanmış ve nesilden nesile aktarılan Black Panther unvanına sahip olmuşlardır.

Vibranium, Marvel dünyasında nasıl kullanılır?

Bu sorunun yanıtı çizgi roman satırlarında gizli de olsa ısıdır. Vibranium metalik bir maden olduğu için tüm metaller gibi o da yüksek ısılara maruz bırakılarak yumuşatılır ve işlenir. Üstelik vibranium sayesinde gelişen teknolojisi ile Wakanda sanayisi, bu güçlü madeni işlemek için pek çok yeni makine de üretebilmiştir.

Elbette, vibranium nasıl işleniyor sorusuna yalnızca tahmini yanıtlar verebiliyoruz çünkü sonuçta kurgusal bir öğe. Belki yeni Black Panther filminde ya da diğer yeni Marvel filmlerinde, bu güçlü madenin nasıl işlendiği ile ilgili yeni bilgiler öğrenebiliriz.

Vibranium, gerçek dünyadaki enerji yasaları ile ters düşüyor:

Minnesota Üniversitesi'nde fizik ve astronomi profesörü olan James Kakalios'a göre Black Panther filminde gördüğümüz vibranium, en temel enerji yasaları ile çelişiyor. Evrende sabit bir oranda enerji olduğunu söyleyen Kakalios, enerjinin vibranium tarafından emilerek yok olmasının en temel enerji yasaları ile çeliştiğini ve enerjinin bir madde tarafından emilerek öylece ortadan yok olmayacağını belirtiyor.

Vibranium madeninden yapılan bir giysi ya da kalkan, en fazla aldığı darbeyi geri yansıtabilir, ancak asla emerek yok edemez. Diğer taraftan "Sonolüminesans" isimli bir fenomene göre vibranium gibi bir maden, ses dalgalarını alarak ışığa yani bir şekilde farklı bir güce dönüştürebilir.

Sonolüminesans fenomenini, Black Panther'in kız kardeşi Shuri tarafından yapılan giyside de görmüştük. Vibranium madeninden yapılan kıyafet, aldığı darbelerdeki enerjiyi depoluyor ve daha sonra silah gücü olarak kullanılabiliyordu. Evrendeki enerji yasalarına en uygun vibranium hareketi bu olarak görülüyor.

Doğadaki gerçek vibranium: Grafen

Vibranium madeninin gerçek olmadığı hatta gerçeklerle çelişiyor olması pek çok Marvel hayranını üzmüş olabilir. Ancak adı farklı bile olsa yaşadığımız dünyada vibraniuma oldukça yakın güce sahip, grafen isimli bir madde bulunuyor. Grafen, tek bir karbon atomu tabakasından oluşur ve altıgen şeklinde bir düzene göre dizilmiştir.

Bugüne kadar yapılmış en ince madde olan grafen, müthiş bir esnekliğe sahip olmasının yanı sıra çelikten yüz kat daha güçlüdür. Grafit temelli grabenin tek olumsuz yönü henüz hala bir plastik gibi kullanılamıyor olması çünkü işlem sırasında maddenin pek çoğu toza dönüşüyor.

Vibranium ve Wolverine'in pençelerinde kullanılan adamantium elementinin farkları nelerdir?

Marvel dünyasında dikkat çeken en önemli maddeler vibranium ve adamantiumdur. Vibraniumu Kaptan Amerika kalkanında ve Black Panther kıyafetinde görüyoruz. Adamantium ise başta Wolverine’in pençelerinde ve Iron Man’in zırhının bazı parçalarında olmak üzere Weapon X gibi pek çok farklı projede kullanılmıştır. Vibranium, emdiği ses dalgalarını moleküler seviyede depolar ve bu nedenle neredeyse yok edilemezdir. Adamantium kararlı bir yapıda sentezlendikten sonra artık manipüle edilemez ancak yüksek ısılarda yok olabilir.

Bugüne kadar Marvel çizgi roman ya da sinema dünyasında vibranium ve adamantium madenlerinden yapılan silahların karşı karşıya gelmesine gerçek anlamda şahit olmadık, bu nedenle hangisi daha güçlüdür bilemiyoruz. Ancak bir gün bir galip çıkana kadar bu iki güçlü maddenin egemenliğinin devam edeceğini söyleyebiliriz.