Geçtiğimiz yılın ilk aylarında duyurulan ve hepimizi heyecanlandıran sanal gerçeklik oyunu Marvel’s Iron Man VR’ın ücretsiz demosu yayınlandı. Sony, oyunla birlikte tüm PlayStation VR ekipmanlarını içeren bir paketini de duyurdu.

Geçtiğimiz yılın başında sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynayanları sabırsızlandıracak, oynamayanlara sanal gerçeklik gözlüğü aldırtacak bir oyunun duyurusu yapılmıştı. O oyun, Marvel Sinematik Evreni’nin en ünlü karakteri Iron Man’i kontrol edeceğimiz Marvel’s Iron Man VR’dı.

Oyuncuların Tony Stark olarak Iron Man kıyafeti içerisinde düşmanlarıyla savaşacakları Marvel’s Iron Man VR, maalesef iki kez oyuncuları üzmüştü. Oyunun çıkış tarihi 28 Şubat olarak açıklanmış olsa da bu tarih daha sonra 15 Mayıs’a kaydırılmış, ardından oyun COVID-19 salgını nedeniyle de ileri bir tarihe ertelenmişti.

Oyunun ücretsiz demosu yayınlandı:

Geçtiğimiz hafta kesin bir çıkış tarihine kavuşan Marvel’s Iron Man VR, buna göre 3 Temmuz 2020 tarihinde PlayStation VR oyuncularıyla buluşacak. Tüm bu süreç boyunca oyundan yeni görüntüler yayınlanmamış olsa da oyunun geliştiricisi Camouflaj ve yayıncısı Sony Interactive Entertainment, bugün yeni bir duyuru yaptı.

Her iki taraftan yapılan duyuruya göre Marvel’s Iron Man VR’ın demo versiyonu, bugün itibarıyla PlayStation Store üzerinde ücretsiz olarak edinilebilecek. Oyuncular, bu duyurunun ardından Marvel’s Iron Man VR’ı denemek için hemen demoyu indirdiler ve bazıları oyunun demo versiyonuna ait görüntüleri YouTube'da paylaştılar.

Yeni PlayStation VR paketi de duyuruldu:

Ayrıca Sony tarafından yapılan bir diğer açıklamayla şirket, Marvel’s Iron Man VR’lı PlayStation VR paketinin 3 Temmuz itibarıyla satışa çıkacağını duyurdu. PlayStation’da sanal gerçekliği kullanmanızı sağlayacak ekipmanları ve yeni oyunu içeren paket, 349,99 dolarlık (yaklaşık 2.370 TL) fiyat etiketiyle alıcı bulacak.

Sony’nin Marvel’s Iron Man VR’ın fiziksel kopyasını da içeren paketi, PlayStation VR kafa bandı, iki PlayStation Move kontrol cihazını, PlayStation Camera’yı ve PlayStation VR demo diskini içeriyor. Bugün ön siparişe açılan paket ABD, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Meksika, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti’ndeki oyuncular tarafından satın alınabilir oldu.

Marvel's Iron Man VR demo oynanışı: