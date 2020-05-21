Sony: PlayStation 5, PS4'e Göre 100 Kat Daha Hızlı Olacak

PS5'in SSD teknolojisi bugüne kadar geliştiricilerden pek çok kez övgüler aldı. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, PS5'in özel olarak geliştirilen SSD sürücüyle PS4'e göre 100 kat daha hızlı olacağını açıkladı.

Sony, heyecanla beklenen PlayStation 5'in teknik özelliklerini açıklasa da, yeni nesil konsol hakkındaki birçok detay hala perde arkasında. PS5'in SSD sürücüsü sıklıkla gündeme gelse de, söz konusu SSD'nin teknik özellikleri hala bilinmiyor.

Sony tarafından yayınlanan resmi bir belge, PS5'in kullanıcılar için oyun deneyiminde devrim yaratacağını ortaya koyuyor. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, PS5'e özel olarak geliştirilen ultra hızlı SSD'lerin performansını daha iyi anlayabilmemiz için çarpıcı bir kıyaslama yaptı ve yeni nesil konsolun PS4'ten 100 kat daha hızlı olduğunu öne sürdü.

"PS5'in yüksek hızlı SSD'si fark yaratacak"

Belgeye göre Sony, sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için sadece çözünürlüğü değil, oyunların hızını da artırmayı planlıyor. Yoshida, "Özel olarak tasarlanmış yüksek hızlı bir SSD ile, PS4'ten yaklaşık 100 kat daha yüksek veri işleme hızlarına ulaşmayı planlıyoruz. Oyun yükleme süreleri çok daha kısa olacak ve oyuncular anlık olarak inanılmaz oyun dünyalarına geçebilecek." ifadelerini kullanıyor.

PS5'in Dualsense kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi oyun deneyimini ileri seviyeye taşıyacak

Yoshida ayrıca PS5'in iki önemli yönünü daha ele aldı. DualSense kontrol cihazı, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik düğmeleriyle hissiyatı öne çıkaracak ve kullanıcıları oyunla bütünleştirecek. PS5, 360 derecelik ses akustiği sağlayan özel bir 3D ses işleme birimine sahip olacak. Yoshida'ya göre PS5'in hız, hissiyat ve ses kombinasyonu daha önce imkansız gibi görünen oyun deneyimleri sunacak.

PlayStation 5'in donanım yetenekleri oyuncuları gerçek anlamda etkileyecek gibi görünüyor ancak konsolun fiyatı ve tasarımı hala bilinmiyor. Sony, yakında PS5'e gelecek oyunları açıklamayı planlıyor. Ayrıca yaz boyunca yapılacak duyuru ve etkinliklerle PS5 hakkında birçok detay ortaya çıkacaktır.