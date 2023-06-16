PlayStation oyuncularının merakla beklediği, PC oyuncularının ise en az 2 yıl bekleyebileceği Marvel's Spider-Man 2'nin Türkiye fiyatı açıklandı.

25 Mayıs’ta gerçekleşen PlayStation Showcase etkinliğinde Marvel’s Spider-Man serisinin yeni oyunu da ilk kez oynanış videosuyla gösterilmişti. Oyun, paylaşılan videoyla tüm Örümcek Adam severler başta olmak üzere birçok oyuncuyu içine çekmeyi başardı.

Simbiyot kıyafete sahip Peter ve yeni yetme Örümcek Adam Miles’ı aynı anda oynayabileceğimiz oyunun Türkiye fiyatı da açıklandı. Gelin, oyun hakkında tüm merak edilenlere bakalım.

Marvel’s Spider-Man 2 oynanış videosu:

Marvel’s Spider-Man 2 konusu:

Marvel’s Spider-Man 2, Insomniac evreninde bizi Miles Morales oyununda kaldığımız yerden itibaren yeni bir hikâyeye sürükleyecek. Oynanış videosunda gördüğümüz kısımda bile iki popüler kötü karakteri görebiliyoruz. Bu da oyunda çizgi romandaki pek çok kötü karakterin var olacağına işaret ediyor.

Öte yandan Peter’ın giydiği simbiyot kıyafeti şu an için bir gizem. Oynanış videosunda Peter’ın bu kıyafeti nasıl edindiğini görmesek de oyunda Venom’un olacağını tahmin edebiliyoruz.

Oynanış videosunun bitişi ise aslında iki Örümcek Adam karakterimiz arasında başlayan düşünce farklılığına işaret ediyor. Peter, simniyot kıyafetiyle daha acımasız bir Örümcek Adam’a dönüşürken Miles, Peter’ı daha önce hiç böyle görmediğini üzgün bir şekilde söylüyor. İki karakter arasında bir gerilim olacak mı, şu an için bilemiyoruz.

Marvel’s Spider-Man 2 oynanışı hakkında bilinenler:

Oyunun oynanış fragmanından gördüğümüz kadarıyla Marvel’s Spider-Man 2, seriye az ama öz değişiklikler getirecek. Bunların en başında her iki Örümcek Adam arasında istediğimiz anda geçiş yaparak istediğimizi kontrol edebilecek olmamız.

Ayrıca oyunda yine New York da olsak da harita, daha geniş bir alan kaplayacak. Bu da iki karakterimizle kat edeceğimiz mesafenin kısa olmamasını sağlayacak. İki Örümcek Adam ile mevcut şehir fazlasıyla küçük hissettirebilirdi. Yine de ne kadar genişlediğini ancak oyun çıktığında görebileceğiz.

Bunun dışında kapalı ve açık alan görev tasarımları, gizlilik mekanikleri, oynanış animasyonları ve karakterlerin yetenekleri gibi oynanış elementleri, Miles Morales’te olduğu gibi daha fazla çeşitlendirilmiş olacak.

Marvel’s Spider-Man 2 çıkış tarihi:

Marvel’s Spider-Man 2, 20 Ekim’de çıkış yapacak.

Marvel’s Spider-Man 2 fiyatı: