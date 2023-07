Marvel's Spider-Man 2, Orta Doğu ülkelerinde kısıtlamaya maruz kalmış gibi görünüyor. Daha doğrusu kısıtlama olmaması için ertelenmiş durumda... Oyunun mağaza sayfası, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde tamamen kaldırıldı.

Video oyun dünyasının son dönemlerde büyük bir heyecanla beklediği yapımların başında "Marvel's Spider-Man 2" geliyor. Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen oyun, bugüne dek yayınlanan fragmanlarıyla bile oyuncuları mest etmeyi başardı. Ancak gelen son haberler, bazı oyunseverlerin heveslerinin kursaklarında kalabileceğini gözler önüne seriyor. Özellikle de Orta Doğu ülkelerindeki oyunseverler için sıkıntı büyük.

Sosyal medya ile oyun odaklı haberler paylaşan internet sitelerindeki iddialara göre Marvel's Spider-Man 2'nin PlayStation Store sayfası, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı bölgelerde güncellendi. Güncelleme ile oyunun çıkış tarihi ve yaş derecelendirme bölümü kaldırıldı. Ayrıca oyunu ön sipariş vermek isteyen Arap oyuncular, artık böyle bir şey yapamıyorlar. Ancak, yaptığımız kontrollerde bundan fazlası olduğunu gördük.

Marvel's Spider-Man 2, PlayStation Store Suudi Arabistan'da tamamen kaldırıldı!

Olayın önünü arkasını irdelemek için PlayStation Store Suudi Arabistan'a giriş yaptık. Anasayfada Marvel's Spider-Man 2 listelemesini görüyoruz. Ancak oyun sayfasına girmeye çalıştığımızda, yukarıdaki ekran ile karşılaşıyoruz. Mağazanın Birleşik Arap Emirlikleri sayfasında da aynı durum yaşanıyor.

*PlayStation Store Suudi Arabistan anasayfası.

Peki neden böyle bir şey yaşanıyor?

Ne Sony ne de oyunun geliştiricisi Insomniac Games, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Orta Doğu ülkelerinde yaşanan olayın nedenini tahmin etmek çok da zor değil. Çünkü geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı. Final Fantasy XVI ile The Last of Us gibi oyunlarda da benzerlerini gördüğümüz gelişmenin nedeni, LGBTQ+ içerikleri. Ancak şunu söyleyelim. Marvel's Spider-Man 2, Orta Doğu ülkelerinde çok büyük bir olasılık ile gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayınlanacak. Tabi bu süreçte bir gecikme olacağını söylemek mümkün.

Türkiye'yi etkileyen bir şey yok!

PlayStation Store Türkiye'ye girdiğimizde, kararın ülkemizi ilgilendirmediğini görüyoruz. Marvel's Spider-Man 2 için her şey olması gerektiği gibi devam ediyor.

