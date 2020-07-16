Master Lu, 'En Isınmayan' Akıllı Telefonları Açıkladı

Master Lu platformu, 2020 yılının ikinci çeyreğinin "en soğuk" akıllı telefonlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre belirlenen zaman aralığında en az ısınan akıllı telefonlar, Vivo'nun ürettiği modellerdi.

Popüler bir akıllı telefon performans kıyaslama platformu olan Master Lu, son araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Platformda bugüne kadar test edilmiş akıllı telefonlar arasında en az ısınan olan cihazların hangisi olduğunu araştıran platform, yaptığı araştırmayla 2020'nin ikinci çeyreğindeki "en soğuk" telefonları belirlemiş oldu.

Master Lu tarafından açıklanan verilere göre 2020'nin ikinci çeyreğinin en soğuk akıllı telefonları, Çinli teknoloji üreticisi Vivo tarafından tasarlanmıştı. Platform, bu akıllı telefon markasına ait modellerin ortalama sıcaklığının 30.56 santigrat derece olduğu sonucuna ulaştılar. Ancak, Vivo'nun hangi modellerinin bu ortalama sıcaklık değeri içinde olduğuna dair detaylı bir açıklamada bulunmadı.

Master Lu'nun yayımladığı sıralamaya göre 2. çeyrekteki en soğuk ikinci telefon markası, Güney Koreli teknoloji devi Samsung oldu. Master Lu'ya göre Samsung markalı akıllı telefonların ortalama sıcaklığı, 31.08 santigrat dereceydi. Yani Vivo ile Samsung markalı akıllı telefonlar arasında aşağı yukarı yarım santigrat derecelik fark vardı. Samsung'u ise 31.15 santigrat derece ortalaması ile OPPO takip etti.

İşte Master Lu'nun oluşturduğu o sıralama

Master Lu'nun oluşturduğu listenin ilk sırasında Vivo'nun bulunduğundan bahsetmiştik. Peki bu markanın en soğuk telefonunun hangisi olduğunu merak ettiniz mi? Bununla ilgili bir detay veren Master Lu ekibi, ikinci çeyrekteki en soğuk akıllı telefonun Vivo U3x olduğunu söylüyor. Bu akıllı telefonun ortalama sıcaklığı, 27.96 santigrat derece olarak karşımıza çıkıyor.

Master Lu'nun en soğuk telefonlar listesinde yer alan diğer bazı akıllı telefonlar ise Samsung Galaxy M30s, Redmi 8 ve iQOO Neo 855 olarak karşımıza çıkıyor. Platform, oluşturduğu liste ile ilgili olarak ne yazık ki daha fazla detay vermiyor.