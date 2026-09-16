Samsung’un en güçlü telefonu olacak Galaxy S27 Ultra’nın kamera özellikleri ortaya çıktı.

Samsung, 2027’nin başlarında yeni amiral gemisi Galaxy S27 ailesini bizlerle buluşturacak. Daha lansmana aylar olsa da sürekli sızıntılar geldiğini görüyorduk. Şimdi ise serinin en güçlü modeli olacak S27 Ultra hakkında yeni detaylar geldi.

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Ağustos ayının sonlarında teknoloji dünyasında ortaya atılan bir iddia, Samsung'un Galaxy S27 Ultra modelinde 1/1.9 inç sensör boyutuna sahip 4x optik zoom sunan yeni bir telefoto kamera tercih edeceğini öne sürmüştü. Ancak geçtiğimiz günlerde farklı kaynaklar bu değişimi kesin bir dille reddeddi.

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Samsung Galaxy S26 Ultra’nın kamerası nasıl olacak?

İddiaya göre cihaz, önceki nesildeki 5x optik zoom düzenini koruyacak. Sızıntının kaynağı, sektörde güvenilir bilgiler paylaşmasıyla tanınan Roland Quandt. Quandt’ın aktardığı detaylara göre Galaxy S27 Ultra, 50 MP çözünürlüğünde ve Sony sensör kullanan 5x optik zoom telefoto kamerayla gelebilir. 4x optik zoom seçeneğinin devre dışı kalması, Galaxy S26 Ultra modelinde yer alan telefoto lens kurulumunun doğrudan bu cihaza taşınabileceği anlamına geliyor.

Cihazın arka tarafındaki diğer kamera modüllerine bakıldığında ultra geniş kameranın da tıpkı S26 Ultra'da olduğu gibi 50 MP çözünürlük seviyesini koruyacağı belirtilmiş. Ön kamera tarafında ise dikkat çekici bir değişiklik göze çarpıyor. Sızıntıya göre Galaxy S27 Ultra, otomatik odaklama destekli 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına sahip olacak. adım, S26 Ultra modelinde kullanılan 12 MP çözünürlüğündeki ön kameraya kıyasla teknik bir yükseltme niteliğinde.

Kamera detaylarının yanı sıra Galaxy S27 Ultra'nın donanım mimarisine dair bazı teknik özellikler de netleşiyor. Yeni amiral gemisi modelinin, Samsung tarafından yakın zamanda tanıtılan yüksek parlaklık odaklı M16 OLED panel ile donatılması bekleniyor. İşlemci tarafında ise cihazın, en azından belirli pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor. Bazı pazarlara ise Exynos 2700 işlemciyle gelebilir.