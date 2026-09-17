Redmi Note 17 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: 10000 mAh Bataryalı Note 17 Pro Max’in Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi bünyesideki Redmi'nin yeni Note 17 serisi telefonları Türkiye'de. Seri, 10000 mAh bataryalı Note 17 Pro Max dahil 4 modelden oluşuyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu uygun fiyatlı telefonlar ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyordu. Ülkemizde de sevilen bir markaydı. Şimdi ise şirket, yaz aylarında tanıttığı yeni Note 17 serisini resmen Türkiye’ye getirdi.

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Türkiye’ye gelen Redmi Note 17 serisi telefonlar; Redmi Note 17, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro ve Redmi Note 17 Pro Max’ten oluşuyor. Serinin en dikkat çeken modeli şüphesiz Note 17 Pro Max. Öyle ki cihaz, Xiaomi’nin ilk 10000 mAh’lik bataryaya sahip telefonu olma unvanını taşıyor.

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Redmi Note 17 serisi fiyatları

Model Fiyatı Redmi Note 17 Pro Max (8+256 GB) 44.999 TL Redmi Note 17 Pro (6+128 GB) 35.999 TL Redmi Note 17 5G (6+128 GB) 26.999 TL Redmi Note 17 4G (6+128 GB) 19.999 TL

Redmi Note 17 Pro Max özellikleri

Ekran 6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, 3500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 5 RAM 8 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 10000 mAh (100W) İşletim sistemi HyperOS 3

Teknik özellik tarafında Redmi Note 17 Pro Max 5G, performans ve görsel deneyimi bir arada sunuyor. Cihazda 6,83 inç boyutunda, 3.500 nit tepe parlaklık değerine ulaşabilen ve 120 Hz yenileme hızı sunan üst düzey bir OLED ekran var. İşlemci olarak Snapdragon 6 Gen 5’i görüyoruz. 50 MP ana ve 8 MP ultra geniş açı kamera, 32 MP ön kamera ile gelen telefon, 100W destekli 10000 mAh bataryaya sahip.

Redmi Note 17 serisinin diğer üyeleri neler sunuyor?

Standart Redmi Note 17 modelinde 7 inç büyüklüğünde 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemci yer alırken, Redmi Note 17 5G modeli gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Her iki cihaz da ortak olarak 7.700 mAh kapasiteli oldukça cömert bir bataryadan besleniyor. Serinin ortanca abisi konumundaki Redmi Note 17 Pro 5G ise Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi ve 8.340 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor.