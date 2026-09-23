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Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

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Xiaomi bugün gerçekleştirdiği lansmanda yeni amiral gemisi Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'i görücüye çıkardı.

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, düzenlediği büyük lansman etkinliğinde merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon modelleri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max’i resmî olarak tanıttı.

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Yeni Snapdragon 8 Elite serisi işlemcilerden güç alan cihazlar, özellikle benzersiz kamera mimarileri, devasa pil kapasiteleri ve yenilikçi arka ekran tasarımlarıyla üst segment akıllı telefon pazarında standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor.

İçerikten Görseller

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!
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200 MP Leica çift kamera ile geliyor

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Lansmanın en çok dikkat çeken detaylarından biri, iki modelde de yer alan devrim niteliğindeki kamera kurulumu oldu. Xiaomi, premium segmentte düşük ışık performansı, portre çekimleri ve yüksek zoom kalitesini yeni bir boyuta taşıyor. Cihazların arkasında 200 MP Leica ana kamera (1/1.28 inç sensör) ile 200 MP periskop telefoto kamera (1/1.56 inç sensör) bir arada sunuluyor. 3.2x optik zoom, 75mm odak uzaklığı ve 12 cm’den makro odaklama yapabilen periskop lens; ışık alımı tarafında Xiaomi 18 Pro'da %280, 18 Pro Max'te ise %83 artış vadediyor.

Güç tarafında ise Xiaomi 18 Pro modeli Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelirken, üst seviye 18 Pro Max modeli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setini kullanıyor. 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen Super Pixel 2.0 ve M11 panel teknolojisine sahip ekranlar, kutudan HyperOS 4 işletim sistemiyle çıkan cihazlara görsel olarak eşlik ediyor.

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Xiaomi 18 Pro özellikleri

Özellik Detay
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6
Ekran 6.36 inç, LTPO AMOLED
RAM 12 GB RAM, LPDDR5X
Depolama 256 GB
Arka Kamera 200 MP Ana Kamera + 200 MP Telefoto Makro Kamera
Ön Kamera 50 MP
Pil 7000 mAh, 100W Hızlı Şarj

Xiaomi 18 Pro Max özellikleri

Özellik Detay
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Ekran 6.9 inç, 144Hz, LTPO AMOLED
RAM 12 GB RAM, LPDDR6
Depolama 256 GB
Arka Kamera 200 MP Ana Kamera, 200 MP Telefoto (3x Optik Yakınlaştırma) Kamera
Ön Kamera 50 MP
Pil 8500 mAh, 100W Hızlı Şarj
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