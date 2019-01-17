Ünlü saat markası Swatch ve Mastercard, teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızla sayıları artan akıllı saatlere karşı bir hamlede bulundular. Bu ortaklık kullanıcılara, bluetooth benzeri herhangi bir bağlantıya sahip olmadan, kolaylıkla ödeme yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Kaliteli saatleri ile bilinen İsviçre'ye ait sevilen saat markası Swatch, akıllı saatlerin popülerleşmeye başladığı bugünlerde, farklı bir ortaklığa imza attı. Swatch, Mastercard ile anlaşma yaparak, saatlerinin içerisinde herhangi bir bağlantı bulunmamasına rağmen, özel üretilen çiplerle, anlaşmalı bankalarda hızlı ödeme yapılmasını sağlayacak.

2017 senesinde ilk defa Çin'de tanıtılan bu teknoloji, geçtiğimiz günlerde İsviçre'de tanıtıldı. Çin'de oldukça rağbet gördüğü bilinen bu özel üretim saatleri, ana vatanı İsviçre'de de satışa sunmaya hazırlanan dev saat markası Swatch, ülkenin çeşitli bankaları ile anlaşma sağladı. Mastercard ile ortak bir çalışmanın ürünü olan ve Swatchpay ismi verilen ödeme sistemi, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay gibi ödeme yöntemlerinin mantığı ile çalışıyor.

Saatlerde bir çeşit şifrelendirme sistemi oluşturuluyor ve kullanıcıların Mastercard şifresini güvenle içerisindeki çiplerde saklıyor. Bu çipler sayesinde, anlaşmalı olunan yerlerde ödemeler, herhangi bir internet, bluetooth vb. bağlantı olmadan, kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Swatchpay, Çin'de sekiz farklı model ile birlikte sunulurken, İsviçre'de şu an için dört adet model ile tanıtıldı. Şirket, yeni saatlerinin şimdilik sadece belirli bölgelerde kullanılabileceğini açıklarken, çok yakında hem Swatch'ın kapsama alanını geliştirmesi, hem de rakip saat markalarının benzer teknolojiler sunması bekleniyor.