Bir çevrimiçi hizmete ücretsiz deneme süresinde işini görmek için kayıt olan, daha sonra da fatura tarihi gelene kadar üyeliğini iptal etmeyi unutanlara MasterCard’dan iyi haber geldi. MasterCard, şirketlerin deneme süreleri sonunda kullanıcıları otomatik faturalandırmasına izin vermeyecek.

Yakın zamanda logosunu değiştiren ve yenilenmeye başlayan MasterCard, daha kullanıcı dostu bir şirket politikası izlemeye başlıyor. Bunun için yapılan değişikliklerin ilki, abonelik sistemlerinde yapılacak değişiklik.

Bundan sonra, MasterCard ile üye olduğunuz bir sistem size fatura kesmeye başlamadan önce sizi uyarmak zorunda. Ayrıca şirketler gönderdikleri mail ya da kısa mesajda aylık ücret tutarını, aylık güncellemeleri ve üyeliğinizi iptal etmek isterseniz nasıl yapacağınızı açıkça belirtmek durumundalar.

Sistem şöyle işliyor: Bir siteye ya da servise üye oldunuz ve deneme süresini başlattınız. Ödeme yöntemi olarak da MasterCard’ı seçtiniz. Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde şirket size bir mail ya da mesaj yoluyla ulaşmak zorunda. Bu mesajda yer alacak olan içerikte de üyelik ücreti, ödeme günü ve şirket ismi açıkça yazılmak durumunda. Yani kiminle, ne için ve ne kadara anlaştığınızı bildiğinizden emin olacaksınız. Mesajda, aboneliğinizi sona erdirmek istiyorsanız yapmanız gerekenler de yer alacak.

Üyeliğinize devam etme kararı alırsanız da şirket size her ay fatura vermek zorunda. Böylelikle sürpriz fiyat artışlarından da korunmanız sağlanacak. Aylık faturalarda da üyeliğinizi nasıl iptal edebileceğiniz bilgisi yer alacak.