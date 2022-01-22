Sürekli kullandığımız ancak nereden geldiğini tam bilmediğimiz pek çok deyim bulunuyor. 31 çekmek de onlardan biri.

Ülkemiz özellikle bazı eylemler için kullandığı isimlerle çok farklı bir kültüre sahip. Bir şeyi ifade etmek için kullandığımız kelime veya kelime öbekleri çok garip olabiliyor. Üstelik bu garipliğinin yanında nereden geldiklerini, ne için kullanıldıklarını da bilemeyebiliyoruz. Bu garipliklerden biri de erkeklerin mastürbasyon yaptığı durumlarda kullanılan "31 çekmek" deyimi. Peki nasıl oldu da mastürbasyon yapmaya 31 çekmek demeye başladık. Bugün, tarihi Osmanlı dönemine dayanan bu deyimi daha yakından tanıyacağız.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok kabul görmeyen mastürbasyon için şifreli bir mesaj olarak kullanılmaya başlanan 31 çekmek deyimini günümüzde hikayesini bilmesek de aynı amaçla kullanıyoruz.

"31 çekmek" deyimi nereden geliyor

Osmanlı döneminde insanlar mastürbasyon yaptıklarını ifade etmek için "el çekmek" deyimini kullanırlarmış. Elbette o dönemde böyle bir eylem yapılması çok da kabul gören bir şey değilmiş. O sebeple ulu orta "el çekiyorum" gibi şeyler söylenemiyormuş. O dönemin halkı bunu fark ettirmeden nasıl kullanırız diye düşünürlerken akıllarına "ebced hesabı" gelmiş. (Ebced hesabı, benzer örnekleri farklı kültürlerde de bulunan harflerin karşılığı olan sayılarla yapılan şifreleme.)

Ebced hesabı yapmaya karar veren insanlar bunun için "el çekmek" deyiminin "el" kısmının sayısal karşılığını toplamaya karar vermişler. E" harfi için kullanılan "Elif"in sayısal karşılığı 1 ile "L" harfi için kullanılan "Lam"ın sayısal karşılığı olan 30 sayısının toplanması sonucunda 31 sayısına ulaşmışlar. "31 çekmek" deyimi ise bu şekilde kullanılmaya başlamış.

İlk başta şifreli bir mesaj olarak başlayan ve uzun yıllar öyle de kalan bu sayı, günümüzde herkesin ne amaçla kullanıldığını bildiği, ancak nereden geldiğini bilmediği bir deyim olarak kaldı.

Mastürbasyonun Osmanlı'daki diğer adı: İstimnâ

Mastürbasyonun Osmanlı'da kullanılan bir diğer ismi ise "istimnâ"ydı. Bu kelime argo olmayan tabir olarak kabul ediliyordu. Yani argosuz hali istimnâ iken argo olan hali "el çekmek" yani "31 çekmek" olarak kullanılıyordu. Elbette istimnâ kelimesini dahi kullansanız bu eylemi ulu orta söylemek pek de akıllıca bir şey değildi.

Osmanlı'da ebced hesabı sık sık kullanılıyordu

Osmanlı İmparatorluğu zamanında insanlara küfür etmek, argo konuşmak katı kurallar nedeniyle günümüz şartlarına göre daha zordu. O sebeple pek çok küfür ve argo kelimenin ebced hesabı çıkarılmıştı. İnsanlar kelimelerin sayısal karşılığını toplayıp şifreli bir şekilde söylemek istediklerini dile getiriyorlardı.

Bugün sizlerle "31 çekmek" deyiminin nereden geldiğini öğrendik. Hayatımızda bu şekilde kullandığımız, ancak anlamını tam olarak bilmediğimiz pek çok kelime / deyim bulunuyor. Peki sizler bu içeriğimizi nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.