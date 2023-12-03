Ünlü fast-food zinciri McDonald's, özellikle en çok bilinen hamburgeri olan Big Mac için tam yedi yıldır çalıştığını açıkladı. Bir hamburgeri iyileştirmek için bu kadar çalışmanın arkasındaki gerçeğe bakalım.

McDonald's'ın meşhur hamburgeri Big Mac, ülkelerin alım gücünü hesaplamak için uluslararası bir ölçüm birimi hâline gelen Big Mac Endeksi ile daha çok tanındı. Fast-food restoran zincirleri arasında en bilindik markalardan biri olan McDonald's, yakın zamanda haburgerleri üzerinde 50'den fazla değişiklik yaptı. Özellikle Big Mac üzerinde çeşitli değişikliklere giden fast-food zinciri, büyük tepki topladı.

Yenilenmiş Big Mac'te kullanılan köfteler daha küçük hâle geldi. Kullanılan sos değiştirildi; Mcdonald's'a göre daha taze marul, turşu ve peynir kullanıldı. Ayrıca daha doğal durması için ekmeğindeki susamlar artırıldı ve ekmek daha yağlı hâle geldi.

Ancak Big Mac'teki bu değişiklik pek sevilmişe benzemiyor.

Technomic isimli bir firma, 49.000 kişilik bir anket düzenledi ve McDonald's hamburgerlerini ne kadar tercih ettiklerini sordu. Yapılan anket sonucunda katılımcıların yalnızca %28'inin McDonald's hamburgerlerini tercih ettiği görüldü. Bunun üzerine şirket, hamburgerlerinde değişikliğe gitti ve bu değişiklikleri yılın başlarında ürünlerine yansıttı.

Ancak bir TikTok kullanıcısı, popüler yemek eleştirmeni Keith Lee'yi taklit ederek bir video paylaştı. Videoda McDonald's'ın hamburgerlerinin üzerine ketçap sıkılmış mısır gevreklerinden farksız olduğunu söyleyip tarifi elden geçirilmiş bir hamburgerden bir ısırık alıp arabanın camından fırlatıyor.

Bunun üzerine pek çok kullanıcı, video sahibini destekleyici yorumlarda bulundu ve ona hak verdi. Çünkü pek çok tüketici, McDonald's'ın hambuegerlerini eskisi kadar beğenmiyordu.

Ayrıca Chad Schafer isimli bir şef, orijinal tarifinde herhangi bir değişiklik yapmadan sıradan bir McDonald's Double Cheeseburger pişirdi ve The Wall Street Journal'a konuşan şef, hamburgerin biraz kuru olduğunu söyledi. McDonald's, yenilenmiş hamburgerlerini ilk kez 2018'de Avustralya'da test etti ve şu an ABD'de tüketicilerle buluşuyor.

Peki McDonald's neden böyle bir hamlede bulundu?

McDonald's, dünyaca bilinen bir fast-food zinciri olmasına rağmen halen rakipleri karşısında rakebet etmeye çalışıyor. Özellikle ABD'de popüler olan Smashburger ve Five Guys isimli fast-food zincirleri ile yarışabilmek için pek çok hamburgerinde tarif değişikliğine gitti.

Şirket, yenilenmiş tariflerinin bulunduğu menüleri 2024 yılının ekim ayında tüm dünyaya duyurmayı planlıyor.