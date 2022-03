Mc Donald's'tan Kadınlara Destek Mesajı: İnanırsan Yaparsın

A Milli Takım sporcularımız, Eda Erdam ve Didam Karagenç'in de katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında 'Kırmızı Beyaz Kadınlar' söylemiyle, tüm kadınlara seslenildi.

Her yıl binlerce kadın, göğsümüzü kabartan başarılar elde etmeye devam ediyor. Spor, iş dünyası, bilim ve daha birçok alanda başarılı olan kadınlar adlarını tüm dünyaya duyurmaya devam ederken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yaklaştığımız şu günlerde Mc Donald’s da kadınlarımıza verdiği destekle bir kez daha gündemde. Kadın milli takımlarımızın sponsoru olan ve kadın istihdamına yaptığı desteklerle bilinen Mc Donald’s, Kadınlar Günü için de ‘İnan Yaparsın’ sloganıyla tüm kadınlarımızı harekete geçmeye davet etti.

Futbol, voleybol, basketbol ve daha birçok spor dalında en az erkekler kadar başarılı olan kadınlarımızı her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Mc Donald’s Türkiye, düzenlenen basın toplantısında ‘Kırmızı Beyaz Kadınlar’ söylemiyle ülkemizdeki tüm kadınlara seslendi. Her kadının kendi gücünün farkına varmasını ve kadınlarımızın istedikleri her şeyi başarıyı elde edebileceklerinin söylendiği basın toplantısına, ülkemizde birçok başarıya imza atmış kadın sporcularımızda katılım gösterdi.

"2023 sonuna kadar kadın çalışanlarımızın oranını yüzde 51'e yükseltmeyi hedefliyoruz"

Kadınlarımız, spor ve iş dünyasında olduğu gibi diğer tüm alanlarda da varlıklarını göstermeye ve başarılara imza atmaya devam ediyor. Mc Donald’s Türkiye tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında da ‘İnan Yaparsın’ sloganıyla, bir kadının istediğinde ve pes etmeden peşinden koştuğunda her şeyi başarabileceğinden bahsedildi. Kadınlarımıza cesaret ve güç vermesi için adımlar atmaya devam eden Mc Donald’s Türkiye’yi de bu desteklerinden dolayı gönülden kutluyoruz. Basın toplantısında, bu amaçla yaptıkları ve yapacakları eylemlerden bahseden Mc Donalds Türkiye CEO’su Oğuz Uçanlar, konuşmasında “Kadın A Milli futbolcularımızın maçlarını canlı olarak ekrana getirdik. Bu alanda sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik. Şirket çalışanları içinde, emeklerine daima saygı duyduğumuz ve destek vermekten asla çekinmediğimiz kadın çalışanlarımızın oranını 2023 sonuna kadar yüzde 51'e yükseltmeyi hedefliyoruz. İddialı bir hedef koyduk; McDonald's'ı kadınların yönettiği bir konuma taşıyacağız. Önümüzdeki dönemlerde yine en yüksek sesle kadınlarımızın yanında olduğumuzu söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Ülkemize getirdiği başarılarla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ve A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç’in de katıldığı basın toplantısında, açıklamalar yapan sporcularımız takımlarına yapılan sponsorluk desteklerinin onlara güç verdiğinden ve büyük katkılar sağladığından bahsetti. ‘İnan Yaparsın’ sloganıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Eda Erdem ve Didem Karagenç’te konuşmalarıyla kadınlarımıza olan inançlarını ve desteklerini dile getirdi. Eda Erdem konuşmasında “Hayatın her alanında kadınlar olarak mücadele etmeli, başarılı olmalı ve bu saygıyı kendimiz kazanmak zorundayız. Voleybolu çok sevdiğim için hiç pes etmedim. Kadınlarımıza, gençlerimize de asla pes etmemeleri gerektiğini her fırsatta söylüyorum. İnanıyorum ki kadınlarımıza fırsat verildiğinde her alanda bizler gücümüzü daha fazla ortaya koyacağız” sözlerine yer verdi.

Kadınlarımıza yapılan bu desteğin önemine değinen bir diğer isim ise A Milli Kadın Futbol Takımı Kapatını Didem Karagenç, yaptığı konuşmasında “Kadın sporcuların en büyük sorunlarından biri de görünürlüklerinin yetersiz oluşu. TV’lerde kadın futbolunun yer almaması, kadın futbolunun potansiyeline engel oluyordu. Mc Donald’s Türkiye’nin desteğiyle maçlarımızın canlı yayınlanması bu engeli zamanla aşacaktır. Rol modeller oldukça daha fazla kız çocuğunun spora yöneleceğine inanıyorum, böylece kadın futboluna olan ilgi de her geçen gün artacaktır” sözleriyle kadınların spora karşı teşvikinin gün geçtikçe artacağına inandığını belirtti.