MCHOSE, yeni bütçe dostu RGB klavyesini tanıtmak için dev bir kopyasını üretti.

Bütçe dostu klavyeleri ile bilinen MCHOSE, yakın zamanda yeni RGB klavyesi X75 V2'yi piyasaya sürecek. Firma bu modele dikkat çekmek için, 1 metre 52 santimetrelik dev bir klavye üretti ve bu klavyenin ne kadar iyi çalıştığını da tam 40 dakikalık bir video ile gösterdi.

Bu devasa klavye, mavi, beyaz ve pembe tuşları ve her tuşa özel RGB aydınlatması ile en göz alıcı devasa klavyelerden biri olarak dikkat çekiyor. Videoya baktığımızda klavyenin sorunsuz çalıştığını söylemek mümkün. Klavyede gecikme sorunu olmasa da bu kadar büyük bir klavyede bir tuştan diğerine erişmek ciddi bir sorun olabiliyor.

İşte devasa klavye

Videoda test edilen oyunlar arasında klasik arcade yazı yazma oyunu The Typing of the Dead ve iki oyunculu piksel tabanlı dövüş oyunu Little Fighter 2 yer aldı. Yazı yazma hızının büyük önem arz ettiği oyunlarda böyle dev bir klavyeyi kullanmak da tanıtım için oldukça ilginç bir yol olarak dikkat çekiyor.

MCHOSE, özellikle Çin'de büyük ilgi gören ve kendi mağazalarını işleten bir firma olarak uygun fiyatlı ürünlerle dikkat çekiyor. Ayrıca firmanın Indiegogo'da devam eden ve şimdiden 75 bin dolar topladıkları bir kampanyası da devam ediyor.