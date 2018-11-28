McLaren 720S'i Modifiye Edip McLaren Senna'ya Dönüştürdüler

Novitec adlı bir şirket, McLaren'ın lüks spor otomobili McLaren 720S'i alarak McLaren Senna'yla karıştırdı. Ortaya Novitec 720S N-Largo adında gerçek bir canavar çıktı.

Bir Alman süper otomobil modifiye şirketi olan Novitec, Alman süper otomobil devi McLaren’in 720S modelini aldı ve McLaren Senna baz alarak tasarladığı yasak aşk çocuğu Novitec 720S N-Largo’yu ortaya çıkardı.

Bir McLaren 720S’ten ziyade bir McLaren Senna’ya benzeyen otomobil, standart 720S’e göre 35mm daha alçak, 60mm daha geniş ve 130mm daha uzun. 4.0 litrelik çift turbolu V8 motora sahip olan araç, 711 beygirlik standart modelin aksine 795 beygir gücüne, 770 Nm yerine 878Nm tork üretebiliyor.

Novitec’in iddiasına göre Novitec 720S N-Largo, standart McLaren 720S’i bir kalkış yarışında rahatlıkla geride bırakabilir. Şirketin açıklamasına göre Novitec 720S N-Largo, 0’dan 100 km/s hıza 2.7 saniyede çıkabiliyor. Bu da aracın orijinal 720S’ten 0.2 saniye daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 346 km/s.

Novitec, yollarda yalnızca 15 adet Novitec 720S N-Largo olacağını açıkladı. Peki bu özel otomobile sahip olmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bir McLaren 720S’e sahip olmalısınız. Daha sonra ise Novitec’in aracını modifiye etmeyi 15 kişiden biri olmayı ummalısınız.