McLaren, 2020-2021 yıllarında ürettiği bazı 765LT modelleri için geri çağırma programı başlattı. Bu durumun nedeni, arka camın kopabilmesine neden olan bir hataydı.

İngiliz lüks otomobil devi McLaren'den çok ilginç bir açıklama geldi. Firma, başlangıç fiyatı 400 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) olan süper otomobili "765LT"nin camlar açıkken en fazla 155 km/s ile sürülmesi gerektiğini duyurdu. Tamam da McLaren, neden böyle bir açıklama yaptı?

McLaren'den gelen bu açıklamanın nedeni, 765LT modelinde yaşanan bir sorun. Hatta şirket, konuyla ilgili olarak ABD'de bir geri çağırma programı başlattı. 3 Ağustos 2020 ila 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında üretilen McLaren 765LT modellerini kapsayan bu geri çağırma programı kapsamında ABD'deki 163 otomobil, kontrol için yetkili servislere davet edildi. Coupe ve Spider versiyonlarda sorun olmadığını belirtelim.

Arka cam, yüksek hızda kopabiliyor!

Şirketin resmî açıklamasına göre 765LT'deki sorun, arka camın kopması ile ilgili. Yapılan açıklamaya göre camlar açıkken yüksek hız yapılırsa, arka camın bulunduğu panel yerinden oynayabiliyor veya tamamen kopabiliyor. McLaren, bu sorun nedeniyle çeşitli kazalar yaşandığını doğrularken, can kaybı ve yaralanma durumu yaşanmadığını belirtti.

McLaren, geri çağırma programı kapsamında inceleyeceği 765LT'ler için geçici bir çözüm uygulayacak. Buna paralel olarak da sorunun kaynağının tespit edilmesi ve kesin çözüm için çalışmalar yapılacak. Daha sonra da bu kesin çözüm, sorundan etkilenen tüm McLaren 765LT'lere uygulanacak.