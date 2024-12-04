General Motors, karavan çekerken açılan kasa kapağı nedeniyle 130.000 pickup'ı geri çağırma kararı aldı. Arka kasa kapağındaki su hasarı sorunu tespit edildi.

General Motors, 2024 model Chevrolet Silverado ve GMC Sierra araçlarını geri çağırdığı ortaya çıktı. Arka kasa kapağındaki güvenlik problemi nedeniyle 130.000 pickup geri çekilecek.

2024 yılı General Motors için pek de parlak ilerlemiyor. Şirket bu yıl başında 323.232 Chevrolet Silverado HD ve GMC Sierra HD modelini geri çağırmıştı. Şimdi ise benzer bir sorun nedeniyle 132.037 yeni modelin daha geri çekilmesi kararlaştırıldı.

Elektrikli kasa kapağı sorunu, gm'in geri çağırma kararını tetikledi

Sorun, arka kasa kapağının yanlışlıkla açılmasından kaynaklanıyor. Bu durum özellikle yük taşıyan araçlarda ciddi güvenlik tehlikeleri oluşturuyor. GM tarafından yapılan açıklamada, elektrikli arka kasa kapağının su hasarı aldığı zaman kontrolsüz şekilde açılabileceği belirtiliyor.

Bu sorun ise karavan çekerken yaşanan bir olayla ortaya çıkmış. Çeki demirini kullanan bir sürücünün karavanını çekerken arka kapağın açılması, karavanın zarar görmesine neden olmuş. Bu olay sonrası yapılan incelemede, benzer şikayetlerin sayısının 237'ye ulaştığı tespit edilmiş.

GM, bu araçları suya dayanıklı yeni elektronik parçalarla donatacak. Geri çağrılan araç sahiplerine 13 Ocak itibarıyla ulaşılacağı belirtildi.