MEB, EBA Memnuniyeti Anketi Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin bel kemiği olan EBA hakkında yapılan memnuniyet anketinin sonuçlarını açıkladı. Ortaya çıkan sonuçlar, bir önceki yıla göre her konuda artışa işaret etti.

Koronavirüs nedeniyle okulların yüz yüze eğitime kapatıldığı günlerde eğitim, TRT EBA ve EBA platformu üzerinden uzaktan yapıldı ve bu günümüzde halen kısmen devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu eğitime dair bağımsız bir araştırma kuruluşu aracılığıyla ülke genelinde 12 ildeki lise öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri ile öğrenci velilerinin yer aldığı 1.400 katılımcıya anket uyguladı.

Uzaktan eğitime geçişin yapıldığı geçen yılla bu yılın verilerinin de karşılaştırılmasını sağlayan araştırmada, veli, öğrenci ve öğretmenlerin %52,9'unun EBA'yı "yeterli", %28,5'inin "çok yeterli", %18,6'sınınsa "yeterli görmediği" tespit edildi. Ankete göre MEB'in hazırladığı soru içeriklerinden faydalanan öğretmenlerin %98,9'u ve öğrencilerin %99,1'i içerikleri faydalı buldu. Bu oran bir önceki yıl %83,3'tü.

Her konuda bir önceki yıla göre artış görüldü:

Bunun yanı sıra bu yıl öğrencilerin TRT EBA TV videolarını "daha ilgi çekici" bulma oranı da bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bir yıl içinde %44,5 artan oran, bu yıl %93,5 olarak ölçüldü. TRT EBA'da yayınlanan ders anlatım videolarını daha anlaşılır bulma oranı da bir önceki yıla göre %41,4 artarak %95,4'e ulaştı.

Bu yıl öğrencilerin verilen ödevleri yapma oranı da bir önceki yıla göre %16 artış gösterdi ve %95'e ulaştı. Ayrıca öğrencilerin canlı ders sonrası konuları tekrar etmesi %14,6 artarak %93,6'ya, öğretmenlerin yüz yüze eğitimin alternatifi olarak dijital eğitimi görmesi %74,6 artarak %89,6'ya ve öğretmenlerin yüz yüze eğitimi desteklemesi %38,5 artarak %76,5'e yükseldi.

Son olarak anket sonuçlarına göre üniversiteye hazırlanan öğrencilerin örnek soru çözümleri için TRT-EBA Lise'yi tercih oranı, EBA Online Platform'u tercih oranına göre daha düşük kaldı. Peki, siz yapılan ankete katılacak olsanız nasıl cevaplar verirdiniz? Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın.