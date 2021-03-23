MEB'ten Liselerde Yüz Yüze Sınavlara İlişkin Önemli Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavlarının 3 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. 12. sınıfların sınavlarınınsa devam edeceği belirtildi.

Koronavirüs ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken alınan önlemlerde çeşitli gevşemeler yapılmıştı. Bunlardan birisi de eğitimle ilgiliydi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde sınavların yüz yüze yapılmaya başlanacağını açıklamıştı. Bugünse Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi günü başlatılması planlanan sınavlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklama, MEB'in resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı paylaşımda "Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır." ifadesine yer verdi. Bununla birlikte "12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır." açıklamasıyla son sınıf lise öğrencilerinin sınavlarının devam edeceğini duyurdu.

12. sınıfların tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'ta tamamlanacak:

MEB tarafından illere gönderilen ve bu karara da yer veren yazıda lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencileri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemlerinin en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacağı ifade edildi. Bununla birlikte yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrencilerin, gerekli başvuruları yaptıktan sonra soruların yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderileceği ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen/giremeyecek öğrenciler için de bir açıklama yapıldı. Bakanlık, bu öğrencilerin zümre öğretmenlerinin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacaklarını açıkladı.