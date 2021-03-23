TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en büyük mahallesi, bir kez daha "Bağcılar" oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan mahalle, TÜİK'e göre 137 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Mahalle Muhtarı Şeyhmus Şirdenli'ye göre ise mahalledeki toplam nüfus, 200 bin civarında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki mahallelerin nüfuslarıyla ilgili son verilerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'nin en büyük mahallesi olma unvanını taşıyan "Bağcılar Mahallesi", bir kez daha ülkemizin en büyük mahallesi oldu. Diyarbakır'ın Bağlar isimli ilçesinde bulunan mahallede, tam 137 bin kişi bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük mahallesini yöneten Muhtar Şeyhmus Şirdenli, TÜİK'in verilerine göre mahallede kayıtlı 137 bin kişi olsa da kendi araştırmalarına göre Bağcılar Mahallesi'nde 200 bin civarı kişinin yaşadığını söylüyor. Bağlar ilçesinin ise toplamda 400 bin civarında nüfusa sahip olduğunu söyleyen Şirdenli, ilçenin yarısının kontrolünün kendisine bağlı olduğunu beyan ediyor.

Bağcılar Mahallesi, TÜİK'e göre 4, muhtara göre 14 şehirden daha büyük

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Diyarbakır'da bulunan Bağcılar Mahallesi, TÜİK verilerine göre sahip olduğu nüfusla Türkiye'deki 4 ilden daha büyük. Ancak Muhtar Şirdenli, durumun pek de böyle olmadığını, mahallenin 14 ilden daha büyük olduğunu söylüyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde 200 bin nüfuslu mahalle olmadığını bildiren Şeyhmus Şirdenli, ilçe olmak istediklerini, bununla ilgili girişimlerde bulunduklarını ifade ediyor.

Bağcılar Mahallesi'nin ilçe olması gerektiği görüşü, yalnızca muhtara ait değil. Mahalle sakinlerinden bir tanesi olan Mehmet Taşan da muhtar gibi düşünerek, Bağcılar'ın her gün biraz daha büyüdüğünü, bu mahallenin bir merkez ilçe haline gelebileceğini söylüyor. Taşan'a göre Bağcılar Mahallesi'nin ilçe olması durumunda, mahallelinin ihtiyaçlarını gidermesi için gerekli olan resmi kurumlara ulaşım da kolaylaşmış olacak.