  • Ücretli Poşet Uygulaması Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Meclise Sunulan 'Poşetlerin Marketlerde Parayla Satılması' Konusunda Bilinmesi Gerekenler

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Poşetlerin paraylasatılacağı döneme yaklaşırken, süreci kesinleştirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını ve yeni dönemde poşetlerle ilgili sürecin resmen başladığını belirtti. 1 Ocak 2019'da başlayacak olan uygulama ile ilgili bildiklerimizi sıralıyoruz.

1 Ocak 2019'da Başlayacak Olan 'Ücretli' Poşet Uygulaması

  • Naylon poşetler market ve mağazalarda 25 kuruş gibi bir ücretle satılacak.
  • 15-50 mikron arasındaki poşetlerin tamamı ücretli olmak zorunda.
  • 15 mikronun altı ve 50 mikronun üstü torbalar ücretsiz olarak verilebilir.
  • Süreç hem çevre sağlığı hem de AB ile uyumluluk için önemli: 2019'un sonuna kadar yıllık kişi başı torba kullanımının 90'ı aşmaması gerekiyor.
  • 2025 yılına kadar bu rakamın 45'e düşürüleceğinin sözü verildi.
  • 1 Ocak 2019'dan itibaren çeşitli denetimler gerçekleştirilerek, naylon poşetleri ücretsiz veren firma sahiplerine ceza kesilecek.
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Naylon Poşetler, 1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Ücretli Oluyor

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-herkesi-ilgilendiriyor-marketlerde-yeni-donem-41017699
Etiketler: poşet, torba
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