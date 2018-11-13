Ücretli Poşet Uygulaması Hakkında Bilmeniz Gerekenler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını ve yeni dönemde poşetlerle ilgili sürecin resmen başladığını belirtti. 1 Ocak 2019'da başlayacak olan uygulama ile ilgili bildiklerimizi sıralıyoruz.
1 Ocak 2019'da Başlayacak Olan 'Ücretli' Poşet Uygulaması
- Naylon poşetler market ve mağazalarda 25 kuruş gibi bir ücretle satılacak.
- 15-50 mikron arasındaki poşetlerin tamamı ücretli olmak zorunda.
- 15 mikronun altı ve 50 mikronun üstü torbalar ücretsiz olarak verilebilir.
- Süreç hem çevre sağlığı hem de AB ile uyumluluk için önemli: 2019'un sonuna kadar yıllık kişi başı torba kullanımının 90'ı aşmaması gerekiyor.
- 2025 yılına kadar bu rakamın 45'e düşürüleceğinin sözü verildi.
- 1 Ocak 2019'dan itibaren çeşitli denetimler gerçekleştirilerek, naylon poşetleri ücretsiz veren firma sahiplerine ceza kesilecek.