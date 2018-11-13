Ücretli Poşet Uygulaması Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Poşetlerin paraylasatılacağı döneme yaklaşırken, süreci kesinleştirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını ve yeni dönemde poşetlerle ilgili sürecin resmen başladığını belirtti. 1 Ocak 2019'da başlayacak olan uygulama ile ilgili bildiklerimizi sıralıyoruz.

1 Ocak 2019'da Başlayacak Olan 'Ücretli' Poşet Uygulaması